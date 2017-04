Jihlava jde dvě kola před koncem baráže do trháku, Energie se dotáhla na druhé Pardubice

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Baráž zůstává náramně zamotaná a po deseti odehraných kolech jsou ve hře o dvě extraligová místa stále všechna čtyři mužstva. Jihlava potvrdila skvělou formu, zvládla utkání v Českých Budějovicích a utekla v čele tabulky už na pět bodů. Karlovy Vary se po výhře v Pardubicích vyhrabaly z poslední příčky a bodově jsou na tom stejně jako Východočeši. Motor zaostává za dvojicí na druhém a třetím místě o pouhý bod. Rozhodnou poslední dvě kola.

České Budějovice/Pardubice - Hokejisté Jihlavy zvítězili v Českých Budějovicích v 10. kole baráže o extraligu 3:2. Jihočeši se vrátili do hry o body, když z 0:2 dokázali ještě před druhou přestávkou vyrovnat. Rozhodující gól ale vstřelil v 51. minutě Josef Skořepa. Pardubice podlehly na domácím ledě Karlovým Varům 1:2, ačkoliv po první třetině vedly. Energetici otočili vývoj utkání zásluhou branek Baldajeva a Baránka.

Jihlava mohla slavit už dnes

Jihlava svého dnešního soupeře porazila ve všech osmi zápasech v sezoně, jen jednou byl přitom rozdíl ve skóre více než jednogólový. Slavný klub se tak výrazně přiblížil postupu do nejvyšší soutěže. Dvě kola před koncem má na Pardubice a Karlovy Vary pětibodový náskok. A otočka Energie na ledě Dynama z 0:1 na 2:1 připravila Duklu o možnost slavit již dnes.

České Budějovice musely první kritickou situaci řešit v sedmé minutě. V krátkém rozmezí poslali rozhodčí tři hráče Jihočechů na trestnou lavici. Dvouminutový trest postupně dostali Chovan, Čermák a Pavlin. Jihlava tak měla více než tříminutovou výhodu hry pěti proti třem. Tu také v osmé minutě využil Kajínek, jenž prostřelil Kváču.

Domácí se pak sice tlačili před branku Jihlavy, ale žádnou ze svých příležitostí do konce první části nevyužili. Tu největší měl asi Hřebejk, ale jeho pokus skončil na tyči.

Nouzův gól do šatny Duklu nesložil

Začátek druhé třetiny se však více povedl Jihlavě. Hosté opět využili početní výhodu, při níž se prosadil Seman a poslal svůj tým již do dvoubrankového vedení. Českobudějovičtí ale dokázali po chvilce reagovat, když se při signalizovaném vyloučení prosadil ranou obránce Mucha.

Jihočeši navíc měli v polovině druhé třetině při vyloučení Šidlíka čtyřminutovou výhodu přesilovky. Gólově ji nevyužili, Chovan dobrou ranou zazvonil znovu na brankovou konstrukci za zády gólmana Svobody. Přesto domácí dokázali před třetí částí srovnat, když z takřka nulového úhlu prostřelil Svobodu precizně přesnou střelou Nouza.

Ve třetím dějství nechtěl žádný z týmů udělat chybu. Jednu z mála šancí, které byly k vidění, však využil po brejku jihlavský útočník Skořepa a zajistil svému týmu obrovsky cenný tříbodový zisk.

Energie nastupovala s nožem na krku

Karlovarští potřebovali k zachování reálné naděje na záchranu vyhrát a začali i díky přesilovce lépe. Pardubický gólman Růžička zlikvidoval jak pohotovou dorážku Fleka, tak o chvíli později únik Rachůnka. Domácí se rozjížděli pomaleji, ale ve druhé polovině první části přebrali ofenzivní snahu. Nahodilův blafák ještě gólem neskončil, ovšem Chaloupkova ukrytá střela v 17. minutě už ano. Chvíli poté nezužitkoval nájezd Schaus.

Dynamo si převahu přeneslo i do druhé třetiny a bylo blízko dalším gólům. Tomášek nedotáhl kličkovanou a Beranova teč mířila těsně vedle branky. Honzík se ale nejvíce zapotil při Čáslavově střele, která mu propadla do brankoviště, odkud puk do bezpečí odklidili až obránci. Energetici těžké chvíle přestáli a sami zaútočili, jenže Tomeček v dobré šanci pálil vedle a Flek svůj samostatný únik zakončil bekhendem pouze do Růžičkovy lapačky.

Stejnou stranu hokejky využil k zakončení i na druhé straně Nahodil a zásluhou Honzíka dopadl stejně neslavně. Karlovy Vary si po většinu času udržovaly střeleckou převahu a ve 36. minutě daly utkání nový náboj. Stačila k tomu chyba Ovčačíka, kterou přesně mířenou střelou nad Růžičkovu lapačku potrestal bek Baldajev. Energie tak v boji o záchranu stále žila.

Baránek potrestal pardubické neproměňování šancí

A to i ve 47. minutě po vůbec první přesilovce Pardubic v zápase. Rozhodčí nejprve po poradě s kolegou u videa rozhodli, že puk po dorážce nepřešel brankovou čáru za Honzíkem, v závěru výhody pak Nahodil minul odkrytou branku. Trestat mohl Flek, ale v nájezdu znovu nevyzrál na Růžičku. Karlovarské hráče to nemrzelo dlouho, protože při oslabení v 53. minutě ujel obránce Baránek a střelou do protipohybu Růžičky poslal svůj tým poprvé v zápase do vedení.

Karlovy Vary pak vsadily na úpornou defenzívu, přes kterou se domácí nemohli prodrat. Dynamu ke srovnání nepomohla ani přesilová hra v závěru. Energie těsný náskok udržela a vrátila se do boje o záchranu, s Pardubicemi má shodně 14 bodů, čtvrté České Budějovice ztrácí bod.

10. kolo baráže o hokejovou extraligu:

Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Mucha (Babka, Vak), 38. Nouza (F. Vlček) - 8. Kajínek (Důras, J. Skořepa), 21. F. Seman (A. Zeman), 51. J. Skořepa (Jiránek, Šidlík). Rozhodčí: Hribik, R. Svoboda - D. Jelínek, Komárek. Vyloučení: 7:9, navíc M. Heřman a M. Čermák (oba České Budějovice) oba 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6421.

Sestavy:

České Budějovice: Kváča - F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Suchánek - M. Čermák, Pajič, Chovan - M. Heřman, F. Vlček, Nouza - Rob, Vak, Hřebejk - Dostálek, Babka, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Dundáček, Szathmáry, Šidlík, Půža, D. Kajínek, Kaláb - Jiránek, J. Skořepa, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Důras, R. Hubáček, Diviš - D. Čermák, Březina, Jícha. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Chaloupka (P. Sýkora, Rolinek) - 36. Baldajev (Vachovec), 53. Baránek (Dušek, Harant). Rozhodčí: Mrkva, Hradil - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 9299.

Sestavy:

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Čáslava, Trončinský, Ovčačík, Ščotka, Chaloupka - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - M. Bárta, Špirko, M. Beran - Panna, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Baldajev, Tomáš Dvořák - V. Tomeček, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - Flek, Gríger, O. Beránek - Kohout, Zadražil, Dušek. Trenéři: Tlačil, Antonik a Kverka.

