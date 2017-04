Lašák to chytil grandiózně, ale naštěstí až v brance, řekl Kováčik o gólu, který neviděl

před 9 minutami

Gólový účet prvního finálového utkání na ledě Komety načal ve třinácté minutě domácí Jozef Kováčik. Na verdikt si však týmy musely počkat dlouhé minuty, neboť hlavní rozhodčí puk za brankovou čárou zprvu neviděli. Liberecký Ján Lašák vytáhl skvělý zákrok lapačkou.

"Gólman udělal pohyb směrem do branky, ale nestál jsem na brankové čáře, abych ten puk viděl," řekl obránce Komety. "Doufal jsem, že to tam padlo, ale nebyl jsem si na sto procent jistý. Chytil to grandiózně, ale zaplaťpánbůh až v brance."

Byl to skvělý zákrok, ale pro Liberec se špatným koncem…

Pro mě ta tečka byla parádní (smích). Jsem moc rád, že to tam prošlo.

Trefil jste to, jak jste chtěl?

Člověk se to vždy snaží trefit co nejlépe, ale abych si vybíral, jestli levý nebo pravý roh, to nejde.

Byl jste nervózní při čekání na rozhodnutí rozhodčího?

Hlavně jsem si přál, aby to rozhodli správně. O tom by mělo být celé to finále.

Krátce poté vstřelil Marek Kvapil druhý gól, takže to byl klíčový bod zápasu?

Samozřejmě nám přidal a soupeři naopak ubral na psychice.

Bude těžké nyní krotit tu euforii?

Před utkáním jsme si říkali, že ještě dva kroky, a teď už chybí jen jeden. Musíme se dobře vyspat, připravit se a udělat maximum pro výhru.

Co by se muselo stát, aby to neskončilo zlatou tečkou?

Myslím si, že pokud budeme hrát tak, jak hrajeme, a Marek Čiliak bude chytat tak, jako chytá, štěstí se přikloní k nám a ukončíme to.

Překvapuje vás, že finále má z pohledu výsledku takový lehký průběh?

Hladký průběh to není. Soupeř je velmi těžký a výsledky zápasů jsou vyrovnané. Nehrajeme s… Nechci se opakovat jako na Spartě. Snad mi to Hodonín odpustí (smích). Liberec udělá všechno proto, aby tu sérii vrátil domů. My to ale chceme ukončit.

Finále poměrem 4:0 vyhrály v extralize jen dvakrát Pardubice. Je to pro vás lákavé i z tohoto hlediska?

To mi je úplně jedno (smích). Chceme vyhrát, to je pro nás nejpodstatnější.

