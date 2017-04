Padaly nenormální góly, divil se Lašák. Na střídačce trhnul víc než v bráně

před 43 minutami

Zhruba v půlce zápasu nahradil Ján Lašák v liberecké bráně Romana Willa. Byť ani jednou neinkasoval, musel skousnout porážku 3:4. Po úvodním finále proti Kometě prozradil, že na střídačce je nervóznější než v bráně.

Liberec - Půlku zápasu sledoval slovenský brankář Ján Lašák z Liberce přestřelku v úvodním finálovém utkání hokejové extraligy proti Kometě ze střídačky a za stavu 3:4 se vrátil místo Romana Willa poprvé od poloviny čtvrtého semifinále proti Chomutovu do branky. Při jeho pobytu v brankovišti už ale gól ve zbytku utkání nepadl a obhájce titulu bude s Kometou dohánět ztrátu 0:1 na zápasy.

Podle Lašáka bylo stav 2:3 po první třetině i trošku shodou okolností. "My jsme měli pět na tři a pak jsme z toho udeřili. Oni dali gól, když se tlačili do brány. Pak sekundu před koncem první třetiny dali gól, který nebyl standardní a asi se nedá zopakovat. Hrálo roli to, že napadaly góly, které normálně nepadají," popsal Lašák vývoj, při kterém Liberec ztratil vedení 2:0.

Will inkasoval z 21 střel čtyřikrát a dvakrát jej Brňané překonali díky tečím. Rány Martina Zaťoviče a Alexandra Malleta zase mířily přesně mimo dosah libereckého gólmana. "Nechci říkal, že mi ho bylo líto. Spíš jsem přemýšlel, jak bych to řešil z mého pohledu. My jsme v brance dva různé styly," prohlásil Lašák.

Lašák přiznal, že návrat z lavičky, kde strávil pátý i šestý duel boje o finále, mu ulevil. Na střídačce v play off i začal, ale v polovině druhého duelu čtvrtfinále s Plzní se dostal do branky a pak dalších osm zápasů začínal jako jednička.

Čiliaka už nechce řešit

Osmatřicetiletý mistr světa z Göteborgu z roku 2002 podle svých slov ulevil návratem do branky nervům. "Je to těžší v hledišti nebo na střídačce, než být v bráně. Říkal jsem masérovi, že jsem strašně nervózní. Na mistrovství světa v roce 2011 jsme dělal Jarovi Halákovi dvojku a každý zápas byl nervózní do konce a já jsem byl po těch zápasech hrozně unavený. Někdy víc, než když chytám," podotkl Lašák.

Postavil se kamarádovi ze slovenské reprezentace Marku Čiliakovi, který je rovněž rodákem ze Zvolenu. Pro Lašáka je ale toto téma pro finále uzavřené. "Hrajeme Liberec proti Kometě, toto jsem absolutně uzavřel a už bych se k tomu nechtěl vracet. Je mi jedno, kdo tam stojí. Viděli jsme kamarády, kteří se dokážou osekat a pobít. Chceme porazit Kometu a ne jednoho člověka," prohlásil Lašák.

Těsně před závěrečnou power play se místo Lašáka, který v utkání pochytal devět střel, vrátil do branky Will. Kouč Filip Pešan totiž během střídání stihl při vyčerpaném oddechovém čase ještě předat svým svěřencům taktické pokyny. "Potřebovali jsme se vystřídat, tak jsme se vystřídali a Roman to dochytal," komentoval Willův návrat do hry jen na rychlý odjezd na střídačku.

