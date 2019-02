Zase jsme to zbabrali, mrzelo třígólového Jarůška po smolné prohře s Plzní

11. 2. 2019 22:51

Ani nejlepší výkon útočníka Richarda Jarůška v sezoně, podpořený hattrickem, nepomohl hokejistům Sparty k výhře nad Plzní. Sedmadvacetiletý hráč, který se do sestavy dostal po čtyřech zápasech, nejprve posunul Pražany do vedení 2:0 a poté 3:2, nakonec však odcházel z ledu zklamaný po porážce 3:4.

"Prohráli jsme vyhraný zápas. Dá se říct, že celé utkání jsme vedli, ale nezvládli jsme zlomový moment. A už poněkolikáté jsme tady prohráli," řekl Jarůšek novinářům. "Z gólů mám radost, ale určitě bych radši vyhrál. Bojujeme o šestku, ale bohužel se nám to nepovedlo a ztratili jsme body," doplnil.

Odchovanec Brna v sezoně bojuje o místo v sestavě Sparty, zatím odehrál 28 zápasů. Předešlé čtyři sledoval jen z tribuny. "Nenabuzoval jsem se. Trénoval jsem, a jelikož jsem nehrál, tak jsem měl i nějaké navíc. Samozřejmě, že je lepší hrát zápas než jen trénovat, takže jsem se trošku těšil. Že by to bylo nějak extra, to ne," uvedl Jarůšek.

Útočník s reprezentačními zkušenostmi přiznal, že držet se pozitivně naladěný bylo těžké. "Poslední dobou jsem se od toho oprostil a chtěl jsem hlavně hrát svůj hokej. S klukama v lajně jsme chtěli hrát hlavně na puku a nenahazovat to. A myslím, že se nám to povedlo. Důležité bylo, že jsme měli štěstí. A pak je to otázka být ve správný moment na správném místě," podotkl.

Jedním z klíčových momentů zápasu byla nevydařená přesilovka Sparty ve třetí třetině. Místo, aby Pražané za stavu 3:2 zvýšili vedení, sami inkasovali. "Nedali jsme gól na uklidnění, ale sami jsme při přechodu modré čáry ztratili puk a jejich hráč šel sám na branku. To se nám nesmí stávat," řekl Jarůšek. "Přesilovka je nakopla, pak dali ještě gól a my jsme už vyrovnat nezvládli," doplnil.

Sparta prohrála již třináctý domácí zápas v sezoně, horší bilanci mají jen Chomutov a Pardubice. "Kdybych věděl, čím to je, tak to klukům řeknu a sám na tom zapracuju. A budeme vyhrávat. Dnes to byl ale zápas, který jsme měli za stavu 3:2 nějak domlátit. A my místo toho dostaneme gól v přesilovce. Zase jsme to zbabrali," dodal Jarůšek zklamaně.