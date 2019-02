Útočník Kvapil má skvělou formu: Hraju chytřeji než dřív, hlásil v reprezentaci

před 5 hodinami

Hokejový útočník Marek Kvapil si vychutnává návrat do reprezentace po více než dvou letech. V národním mužstvu se představil naposledy na turnaji Karjala v listopadu 2016.

Comeback by mu měl trochu usnadnit spoluhráč z útočné formace libereckých Bílých Tygrů Tomáš Filippi, jehož kouč Miloš Říha starší před Švédskými hrami také oslovil.

"Nálada je super, jsem moc rád za pozvánku. Už je to nějaký pátek, co jsem tady byl. Těším se opravdu hodně. Chci si to užít a snad odvedu to, co budou ode mě trenéři očekávat," řekl Kvapil novinářům na dnešním srazu reprezentace v Praze.

Vůbec se nezabývá tím, že má nyní reprezentace jiné trenéry, než jaké při své poslední akci v národním týmu zažil. "Já se hlavně těšil na sraz. Myslím, že to bude v pohodě," podotkl čtyřiatřicetiletý Kvapil, jenž hájil české barvy naposledy ještě pod Josefem Jandačem.

Před sezonou o reprezentaci nijak nepřemýšlel, neměl ji ale rozhodně za uzavřenou kapitolu. "Teď je zkrátka trend nechávat hrát mladší hráče. Ale pak podle vývoje sezony, kdy se nám docela dařilo, jsem si říkal, že by pozvánka přijít mohla," přiznal.

Přirozeně se od něho bude hodně očekávat, protože s 53 body ze 40 utkání za 22 gólů a 31 asistencí jasně vévodí kanadskému bodování extraligy. Mohl by převzít roli lídra. "Je tady spousta kvalitních hráčů a lídrem může být kdokoliv. My hlavně musíme hrát týmově a neudělat ostudu. Budu se snažit plnit úkoly od trenérů a snad dám i nějaké góly," přál si Kvapil.

Díky formě v extralize cítí pohodu. "Snad to bude šlapat i na té mezinárodní scéně. Extraliga je trošku pomalejší, netřeba si nic nalhávat - mezinárodní úroveň to není. Doufám, že ten přechod nebude těžký, zkusím se s tím poprat," prohlásil Kvapil.

Pozvánka do reprezentace si ho našla v pravý čas, prožívá dost možná jedno z nejlepších období kariéry. "Těžko to hodnotit… Jako mladší jsem hrál trošku jiným stylem, asi jsem víc bruslil, teď se snažím hrát o něco chytřeji, s tím věkem už člověk nemůže hrát v takovém tempu. Snad se mi to tady povede," uvedl Kvapil.

V Liberci těží z dobrých výkonů celého týmu, ale zároveň i ze souhry s Tomášem Filippim. Tato vazba by mohla zafungovat i na reprezentační úrovni. "Uvidíme, jak to bude, zatím jsem nemluvil s trenérem, jak to chce poskládat. Ať bude hrát kdokoliv s kýmkoliv, tak by si to mělo sednout, je tady hromada kvalitních útočníků. A jestli budu hrát s Tomášem, tak by nám to mohlo jít, jsme na sebe zvyklí," přitakal Kvapil.

Filippiho označil za velké plus pro Severočechy. "Určitě se to díky němu v Liberci zvedlo, je to super útočník. A ne nadarmo byl již dříve v reprezentaci, hrál taky v Rusku. Příchod Tomáše a taky Michala Birnera byl pro Bílé Tygry obrovský přínos," podotkl Kvapil.

Dva vynikající hráči tak dokázali plnohodnotně zacelit mezeru, jež vznikla s odchodem kanonýra Michala Bulíře v již rozehrané soutěži. "Tak to v hokeji chodí. Odchod Buldy jsme brali, jak to bylo. Přáli jsme mu to. A nakonec to vyšlo dobře, protože se vrátili kluci ze zahraničí a sedlo si to, takže to nakonec ani nebyla nějak velká ztráta," uvedl Kvapil.

Ve Filippim našel na ledě skvělého parťáka. "Známe se a víme, kde se kdo jak pohybuje a jak řeší herní situace. Doufám, že si vyhovíme i tady," prohlásil mistr světa z roku 2010 Kvapil.

Světový šampionát na Slovensku v hlavě vůbec nemá. "Teď je důležité, abychom odvedli dobrou práci. Rozhodně nechceme udělat ostudu a chceme vyhrát nějaké zápasy. Mistrovství světa je daleko, určitě přijede asi hodně kluků z Ameriky, nikdo zatím neví, jak to bude," řekl Kvapil.