Ani Jarůškův hattrick Spartu nespasil. Plzeň otočila zápas v poslední třetině

Aktualizováno 11. 2. 2019 22:26

Hokejisté Plzně vyhráli v dohrávaném zápase 16. kola extraligy na ledě Sparty 4:3 a upevnili si třetí místo v tabulce. Pražanům k úspěchu nepomohl ani hattrick Richarda Jarůška a velmi dobrý výkon brankáře Matěje Machovského. O výhře hostů rozhodl v 56. minutě Václav Nedorost, Plzeň zvítězila v Praze popáté v řadě.

"I když jsme velkou část zápasu výsledkově tahali za kratší konec, prohrávali jsme, tak si myslím, že naše výhra je zasloužená. V zápase jsme byli aktivnějším a lepším týmem, vypracovali jsme si více šancí. I když někdy takové zápasy nedopadnou, tak dnes se to myslím spravedlivě otočilo na naši stranu," řekl trenér hostů Jiří Hanzlík.

Oba celky se utkaly před osmi dny, dnes nastoupily oproti předešlému zápasu v pozměněných sestavách. Na straně Plzně chyběla trojice Čerešňák, Kvasnička, Kracík, u domácích poté Sedláček, Bukarts, De la Rose a Blain. I díky tomu oblékl plzeňský dres poprvé od poloviny listopadu uzdravený Nedorost.

"Dva měsíce jsem ani netrénoval, protože jsem měl nařízen od doktorů úplný klid, aby se zánět z ruky dostal. Trénoval jsem až poslední měsíc. Žádný trénink nenahradí zápas, navíc v takovém tempu a těsně před koncem, kdy chce každý soupeř získat bod a není tam nic zadarmo a nikde se nepoleví. Věděl jsem, že to bude těžké," uvedl Nedorost.

Hosté byli v úvodu aktivnější, do vedení se však dostala Sparta, když se za obranu dostal Jarůšek a jistě překonal Frodla. Do šance se poté dostal Pech, ale následně se zápas stal soubojem Machovského s elitní řadou Západočechů a Němcem. Brankář Pražanů si v první třetině připsal 18 zákroků, neinkasoval ani při dvou domácích oslabeních.

Místo vyrovnání se tak podruhé prosadila Sparta. Po 38 sekundách druhé třetiny dorazil za Frodla Košťálkovu střelu pohotový Jarůšek. Hostům se však podařilo rychle snížit, když o dalších 43 sekund později využil zmatků v obranném pásmu Pražanů Kodýtek.

Plzeňští byli následně opět aktivnější a Machovský musel proti klubu, jehož barvy v minulosti čtyři sezony hájil, předvést řadu výborných zákroků. V 45. minutě ale již hosté vyrovnali, když se střelou pod horní tyč prosadil Pour.

Sparta se vedle Machovského mohla spolehnout i na Jarůška, který se v předešlých čtyřech zápasech nevešel do sestavy. V 49. minutě se po samostatné akci prosadil potřetí. "Bylo těžké zůstat pozitivní. Poslední dobou jsem se od toho oprostil a chtěl jsem hlavně hrát svůj hokej. S klukama v lajně jsme chtěli hrát hlavně na puku a nenahazovat to. A myslím, že se nám to povedlo," uvedl Jarůšek.

I tentokrát ale dokázali hosté odpovědět. Chybu domácích v rozehrávce potrestal dokonce v oslabení Eberle. "Byl to zápas, který jsme měli za stavu 3:2 nějak domlátit. A my místo toho dostaneme gól v přesilovce. Zase jsme to zbabrali," řekl Jarůšek.

V 56. minutě se poté Plzeň poprvé dostala do vedení, když Machovského překonal Nedorost. Puk se za brankovou čáru sice dostal po odrazu od brusle, podle videorozhodčího však nešlo o kopnutí. "Věděl jsem, že to bude gól, protože jsem tam dobržďoval a vůbec jsem neusměrnil brusle," řekl Nedorost.

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Jarůšek (Forman, Piskáček), 21. Jarůšek (Košťálek), 50. Jarůšek (Pech) - 22. Kodýtek (Eberle, Allen), 45. Pour (Gulaš, Moravčík), 53. Eberle (Preisinger), 56. V. Nedorost (Indrák, L. Kaňák). Rozhodčí: Kika, Šír - Gebauer, D. Jelínek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 8818.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák - A. Kudrna, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Jarůšek - Rousek, Smejkal, Kevin Klíma - Černoch, Sill, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Allen, Preisinger, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, V. Nedorost, Kantner - D. Kindl, V. Němec. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.