Z kořisti může být lovec. Máme vražednou náladu, ale cílem je záchrana, zní z Ostravy

Vítkovičtí hokejisté se v extralize zhruba od poloviny sezony rvou o udržení. Také čtyři kola před koncem základní části zůstává dle trenéra Mojmíra Trličíka hlavním cílem záchrana. Zároveň se však Ostravané nenápadně přiblížili desáté pozici zaručující postup do předkola. V závěru zlého ročníku mohou hrát o nečekaný bonus.

Vítkovicím patří po 48 zápasech jedenáctá příčka. Od posledního Kladna, které za momentální situace sestupuje do první ligy, je dělí osm bodů. Na desátý Zlín ztrácí Trličíkovi svěřenci pět bodů. Blíže než na dno tabulky to tedy aktuálně mají do desítky a k postupu do předkola.

Do této slibné pozice se Ostravané vyškrábali díky výborné formě z uplynulého měsíce. Vítkovice oslavily sedm vítězství z posledních devíti zápasů a uspěly i na kluzištích favoritů v Liberci, v Brně nebo v Třinci. Učinily zásadní krok k záchraně extraligové příslušnosti.

"Ale pořád nemůže přijít žádné uvolnění nebo polevení. Matematika a čísla hovoří jasně v tom smyslu, že zachránění pořád nejsme," říká trenér Trličík. Zůstává obezřetný, byť Kladno, které prohrálo jedenáctkrát v řadě, stáhne ztrátu osmi bodů na Vítkovice už jen horko těžko.

Navíc by se před Ostravany v případě jejich hororového scénáře vedle Kladna musely dostat také třinácté Pardubice a dvanáctý Litvínov.

"Dokud to nebude jisté, nálada musí být taková vražedná," vyprávěl pro klubový web útočník Ondřej Roman po páteční výhře 3:1 nad Plzní. V neděli měly Vítkovice volno a uvítaly porážky Pardubic a Kladna.

Hledíme jen na příští zápas

V pondělí se hráči znovu sešli na tréninku. "Ondra to řekl přesně. Nálada musí zůstat vražedná v každé chvíli, v každém střídání a v každé třetině následujícího zápasu. Při této filozofii a tomto přístupu věříme, že to pro nás dopadne příznivě," míní Trličík.

Pokud Vítkovice v pátek doma proti Mladé Boleslavi uhrají o dva body více než Kladno ve čtvrtek proti Spartě, bude jejich spása definitivní.

Potom by se z kořisti, kterou v posledních týdnech a měsících naháněly týmy ze spodku tabulky, mohl stát lovec, jenž zaútočí na desátý Zlín. "V žádném případě to teď pro nás není téma. Opakuji, že se soustředíme na následující zápas a tréninky před ním. Nic jiného," odmítá Trličík.

Ať už se v Ostravě soustředí na záchranu, nebo ve skrytu duše pokukují po play off, cesta za dosažením těchto cílů je vlastně stejná. Pokusit se uhrát v posledních čtyřech kolech základní části co nejvíce bodů.

"Prostě jít zápas od zápasu, vyhrávat, vyhrávat a něco z toho vyleze," komentuje 56letý trenér, který převzal mužstvo zkraje loňského prosince po Jakubu Petrovi. Trličík, jenž je na střídačce s Ladislavem Svozilem a Rostislavem Kleslou, získal v 22 zápasech od svého nástupu 32 bodů.

Málek věštil úspěšnou misi

Po debaklu 1:9 v Karlových Varech přišel k týmu s jednoznačným cílem v podobě záchrany, takže je zcela pochopitelné, že o play off (zatím) vůbec nechce mluvit. "Věnujeme práci dost hodin denně, cítíme s ostatními trenéry maximální zodpovědnost," pokračuje hlavní kouč.

Pod Trličíkem začaly Vítkovice mnohem zodpovědněji bránit, hned třikrát dokonce udržely čisté konto. Za Miroslavem Svobodou čeká připravený Daniel Dolejš, který vychytal Liberec a Třinec, povedly se příchody Jana Štencla, Jana Hrušky či Petera Šišovského.

"Pana Trličíka dobře znám a je to pro mě velký odborník a profesionál. Není jednoduché dát hlavu do oprátky, ale myslím, že on by misi se záchranou Vítkovic zvládl," prohlásil v prosinci v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý vítkovický brankář Roman Málek, dnes hokejový expert O2 TV Sport.

Zdá se, že jeho úsudek byl přesný.

Desátý Zlín má odehráno o zápas méně než Vítkovice, v úterý dohrává 48. kolo na ledě pátého Třince. Pokud Berani ve Slezsku neuhrají ani bod, šance Ostravanů na senzační stíhačku ještě poroste.

Bez šance na play off není ani Litvínov

Vítkovice by se pak mohly Zlínu přiblížit, a případně se i definitivně zachránit, v pátek proti Mladé Boleslavi. "Jenže to je jeden z top týmů, navíc v předchozích zápasech proti nám dominoval," připomíná Trličík negativní bilanci Vítkovic se Středočechy po porážkách 3:5, 3:7 a 3:6.

"Půjdeme do toho s touhou vyhrát, ale zároveň s pokorou a respektem," uzavírá vítkovický trenér. Pakliže jeho mužstvo vydrží na vítězné vlně, bude závěr základní části extraligy zajímavý i na místech tabulky, kde se to v posledních týdnech úplně nečekalo.

Bez reálných šancí na "last minute" postup do předkola totiž není ani dvanáctý Litvínov. Také chemici mají k dispozici úterní dohrávku proti Hradci Králové (17:00, ČT Sport) a v případě plného bodového zisku dorovnají Vítkovice. Zlín by pak mohl mít hned dva pronásledovatele.