Litvínov kráčí za záchranou extraligy, v desetigólové přestřelce si poradil s Vary

Litvínov ve 48. kole porazil Karlovy Vary 6:4 a bodoval počtvrté z posledních pěti zápasů.

Hübl se podepsal pod tři branky

Chemici se dostali do vedení již po 82 vteřinách hry. Lukeš našel Pospíšila, který střelou od modré čáry překvapil brankáře Bednáře. Hned v zápětí hrál Litvínov přesilovou hru, ale vyrovnat mohli hosté. Mikúš v oslabení sebral puk Moravčíkovi a uháněl vstříc Janusovi, který ale předvedl výtečný zákrok.

Na druhé straně mohl zvýšit Mahbod, jeho bekhendový blafák skončil vysoko nad horní tyčkou. V osmé minutě prověřila domácího brankáře dvojice Kohout, Beránek, ani jeden ovšem nedokázal Januse překonat. O to se postaral až v 14. minutě aktivní Mikúš, který opět ujel obráncům a tentokrát rychlým blafákem uspěl. Následovala šance Grígera, ale uspěl až v 19. minutě Stříteský, jenž mířil od modré přesně k tyči.

V úvodu druhé třetiny měl šanci obránce Kudla, diváci už zvedali ruce, ale pohotovým zákrokem brance zamezil Bednář. V 29. minutě dotlačil Polák puk za bezmocného Januse, rozhodčí gól neuznali pro postavení hráče v brankovišti. Litvínovské to povzbudilo a Hanzl v 32. minutě připravil vyrovnání pro Gerháta. Již o 51 vteřin domácí vedli. Na konci ukázkové akce byl Trávníček. V závěru třetiny mohl přidat čtvrtý gól Hanzl, ovšem Mikúš na poslední chvíli puk hokejkou tečoval mimo tři tyče.

Domácí mohli hned v úvodních minutách závěrečné části odskočit, ale Mahbod, Lukeš ani Moravčík se proti výtečnému Bednáři neprosadili. To se povedlo až v 47. minutě. Hübl ujel obráncům, naznačil střelu, stáhl si puk do bekhendu a pohotově ho poslal mezi Bednářovy betony. Za pouhých 51 vteřin to bylo opět pouze o branku. Kohoutova střela z mezikruží skončila díky dvojité teči za bezmocným Janusem.

V další šanci byl opět Hübl, tentokrát stál sám před odkrytou branku a nedokázal trefit skákající puk. I díky tomu mohl Černoch vyrovnat. Zpět do vedením pomohla Vervě přesilovka, při hře čtyři na tři se po Pospíšilově přihrávce podruhé prosadil Hübl. Pojistku v podobě šesté branky přidal v 56. minutě po pěkné akci Kudla.

48. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 6:4 (1:2, 2:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 2. Pospíšil (F. Lukeš), 32. Gerhát (M. Hanzl), 32. Trávníček (Jurčík, Válek), 47. V. Hübl (F. Lukeš, Kudla), 53. V. Hübl (Pospíšil, Gerhát), 56. Kudla (V. Hübl, Mahbod) - 14. T. Mikúš, 19. Stříteský (Rachůnek), 48. Kohout (Eminger, T. Mikúš), 50. Černoch (Polák, Koblasa). Rozhodčí: Jeřábek, Bejček - Komárek, Špringl. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5695.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Říha, Moravčík, Ščotka, Štich, Kudla, Baránek - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Hedberg, Gerhát, Válek - Helt, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Karlovy Vary: Bednář - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Rohan, Mikyska - Flek, Gríger, Rachůnek - Koblasa, Černoch, Polák - Beránek, T. Mikúš, Kohout - Šik, Vildumetz, Šafář. Trenér: Pešout.