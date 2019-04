Odvolání faulu je urážka rozhodčího, reaguje Vůjtek na Pešána. Ševc zahrál divadlo

před 4 minutami

Finálová série hokejové Tipsport extraligy mezi Libercem a Třincem nabrala ve třetím a čtvrtém zápase pořádné grády. Obránce Martin Ševc zuřil po neuznaném gólu, trenér Bílých Tygrů Filip Pešán si zase po vyrovnání série na 2:2 rýpl do útočníka Petra Vrány, že měl v prodloužení čtvrtého utkání odvolat faul. Průběh finále, jež pokračuje dnes v 17 hodin v Liberci, hodnotí bývalý reprezentační kouč Vladimír Vůjtek.

Před startem finále jste mírně favorizoval Liberec. Zůstává zatím podle vás za očekáváním?

Je to tak, hlavně v tom prvním a třetím zápase. Ve druhém a čtvrtém hrál podle mých představ, ale obecně je ta série hrozně vyrovnaná. Šancí je strašně málo, je to spíš boj než pohledný hokej a rozhodují maličkosti. Hráči se snaží nahazovat puky před branku na teč, a pokud mužstvo nepromění dvě nebo tři větší šance, které v zápase má, nevyhrává.

Za výkon v prvním a třetím finále se zkritizovali sami liberečtí hráči. Ale ani v těch zbylých dvou zápasech Třinec nepřehráli, ne?

Ani si nemyslím, že by měli být nějak lepší než Třinec. Všechny čtyři týmy, které postoupily do semifinále, byly na podobné úrovni. Ve zmiňovaném třetím finále měl Jaroslav Vlach šanci do prázdné branky, Liberec mohl vést 2:0. Nestalo se, Třinec své příležitosti proměnil.

Marku Kvapilovi se nedaří jako v základní části, možná chybí ve finále větší bodový příspěvek i od Michala Birnera nebo Tomáše Filippiho. Přesto je to 2:2, ukazuje to na sílu Liberce?

Jistě, je to špičkové mužstvo, nespoléhá jen na tyto hráče. Budoucí šampion musí ještě dvakrát vyhrát a těžko se odhaduje, jak to dopadne. Oba týmy vyhrály jednou doma, jednou venku. Může to skončit jakkoliv.

Třinec neměl daleko k vedení 3:1 po domácích zápasech. Může to na něm v pátém duelu zanechat stopy?

Nemyslím si. Stejně tak si Liberec může vyčítat, že mohl vést 3:1 on. Jsou to vyspělí hráči, kteří toho spoustu dokázali. Uvědomují si, že každý zápas končí 60. minutou nebo rozhodujícím gólem v prodloužení. Hned potom už se přemýšlí o dalším zápase.

Liberec se ve čtvrtém zápase srovnal s neuznaným gólem v první třetině i vyrovnáním Třince těsně před koncem třetí části. Hlavně v prvním případě s jeho hráči cloumaly emoce.

Všechno hrálo proti nim. Vypadalo to, že zápas ztratí, ale v prodloužení přišla taková bezvýznamná střela, kterou brankář neviděl, a rozhodla. To už tak bývá, v takových zápasech většinou rozhodne nějaké nahození, clonění.

Martin Ševc se mohl na konci první třetiny pominout vzteky. Při odchodu do šatny prskal na všechny strany a sekal holí kolem sebe. Ale on i celé mužstvo se dokázalo vzpamatovat.

On se vzteká skoro v každém zápase, ale umí se rychle zklidnit a zahrát svou hru, kterou umí. Bylo to takové divadelní gesto, kterým chtěl vyburcovat spoluhráče i publikum a vynervovat soupeře. On tak hraje.

Podobně v zákulisí působí trenér Filip Pešán, který prohlásil, že by od hráče velikosti Petra Vrány čekal odvolání faulu (podrážení od Petra Jelínka) v prodloužení. Jaký je váš názor?

Ten faul si teď nevybavím, i když jsem čtvrtý zápas viděl. Ale odvolání faulu je podle mého názoru urážka rozhodčího. On (Pešán) by chtěl odvolání faulu, ale od svého hráče to nikdy nechtěl. Nikdy neuznal, že by měl jeho hráč odvolat faul. Od toho jsou tam čtyři rozhodčí. Když něco zapískají, nemělo by se to vracet.

Těžko se v prodloužení čtvrtého finále odvolává faul, když si hráč třeba není jistý, jestli ke kontaktu došlo, nebo ne. Je to tak?

Jsou i jiné momenty, kdy hráč trefí spoluhráče holí do obličeje a soupeř se zlobí, chce odvolání faulu. Ale není to vždycky jasné, není to vidět. Mnoho zapískaných faulů je sporných, a kdyby každý jezdil za rozhodčím s odvoláváním, měli bychom z toho frašku.

Třinecký kouč Václav Varaďa v reakci na Pešánův výrok řekl, že má k dispozici video materiál proti Liberci. Rozhořely se emoce i mezi trenéry?

Je to boj o titul a bojuje se různými způsoby. Nevím, o čem Venca mluvil. (úsměv) Někdy se vytahují věci, které by se vytahovat neměly, a potom se třeba člověk po sérii omlouvá. Je to věc taktiky a charakteru.

Jaké bude páté utkání o mečbol? O jednom gólu?

To si nemyslím. U Třince v letošním play off platí, že se dokáže po inkasovaném prvním gólu dobře vzpamatovat. První gól povzbudí, ale nabudí i soupeře. Vedoucí tým se pak může strachovat o výsledek, stáhne se a dostane se pod tlak. Bude to zase boj o každý kousek ledu, těžko se teď někdo bude prosazovat v soubojích jeden na jednoho.

Co říkáte na výkony brankářů? Liberecký Roman Will svůj tým drží, přestože v Třinci byly vidět v obou zápasech i jeho chyby.

Oba chytají výborně, i Šimon Hrubec je oporou Třince. Kdyby Will neudělal tu chybu ve třetím zápase, kdy mu prošel pokus Davida Ciencialy z úhlu, možná už by byla série skoro rozhodnutá. To jsou momenty, které play off oživují. I výborní hráči dělají jindy nezvyklé chyby.

Obránce Bílých Tygrů Ladislav Šmíd odehraje v průměru skoro 30 minut za zápas. Jaký je jeho přínos?

Je to špičkový hráč s bohatou kariérou v zádech. Je vidět, že bruslí úsporně, má takový úsporný skluz. Dobře vidí, dobře vede puk a myslím, že je to jeden z mála obránců v soutěži, který by byl schopný odehrát celý zápas v týmu jen na čtyři beky.