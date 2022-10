Vítkovice rozjely kolotoč, děsí útok cizinců. Bál jsem se, že budou dole, říká Vůjtek

Vítkovičtí hokejisté pokračují pod trenérem Milošem Holaněm ve vzestupné tendenci. To, že budou před koncem první extraligové čtvrtiny usilovat o úplné čelo tabulky, ale čekal málokdo. Vladimír Vůjtek měl naopak obavy, aby tým po těžkém začátku nespadl ke dnu. Místo toho Vítkovice vyčerpávají soupeře důraznou hrou a ničí ofenzivní silou.

22 bodů z 12 zápasů, s 37 nastřílenými góly nejsilnější ofenziva extraligy. To je vizitka Vítkovic, které zastihl start sezony ve skvělé formě. Usadily se v nejvrchnější části tabulky, v posledních kolech se s Pardubicemi dokonce přetahují o úplné čelo.

"Je to příjemné a musím říct, že nečekané. Z prvních deseti zápasů hrály Vítkovice osmkrát venku. Měl jsem obavy, že po té sérii bude tým dole a s narušenou psychikou. Místo toho hrají ve špičce a předvádí opravdu dobrý hokej," hodnotí klubová legenda Vladimír Vůjtek.

V ostravské aréně se mezitím proháněly elitní světové tenistky, extraliga se tam zatím hrála jen třikrát. Vítkovice v těch třech zápasech neztratily jediný bod. A venku koušou soupeře tvrdostí i systémem hry.

"Dá se na to dívat. Mají propracovanou taktiku, všichni se ji snaží držet. Hrají celoplošný hokej, mají dobré bruslaře a kvalitu ve všech řadách. Brankář Aleš Stezka chytá výborně, obrana je důrazná, přitom umí konstruktivně rozehrát," popisuje bývalý trenér národního týmu.

"Potom se dá říct, že mají pět nebo šest kvalitních hráčů do střeleckých pozic," pokračuje Vůjtek. Produktivitu týmu vede Dominik Lakatoš (7+5), po příchodu ze slovenského Zvolenu se skvěle zapracoval Američan Peter Krieger (6+6).

Poté co se uzdravila největší hvězda Peter Mueller, hlavní letní nákup Vítkovic z Komety, utvořila se mimořádně silná zahraniční formace s Kriegerem a obrozeným Lotyšem Robertsem Bukartsem.

Zezadu mistrně podporuje útočnou produkci nejproduktivnější extraligový obránce Juraj Mikuš (0+10). Každá čtvrtá vítkovická přesilovka pak končí gólem v soupeřově síti.

"Klíčoví hráči na přesilovce se prostřídají, roztočí kolotoč a umí zakončit. Posun Vítkovic je vidět i ve hře pět na pět, stabilizoval se kádr, doplnil se dobrými hráči na potřebná místa. Třetím rokem jdeme nahoru," lebedí si Vůjtek, jenž vedl Vítkovice jako hlavní kouč v devíti sezonách extraligy.

Současného trenéra Miloše Holaně si k sobě vytáhl v roce 2004 coby asistenta. "Věřil jsem, že má budoucnost. Pro mě je to trenér a člověk na správném místě. Vyzrál, přes určité překážky se vrátil zpět do Vítkovic a dobře ví, co chce," konstatuje Vůjtek.

"Je vidět, že mužstvo za trenérem jde. Na ledě se snaží do puntíku plnit taktické pokyny," všímá si. Holaň naopak dokáže ocenit výkon svěřenců třeba i po prohře. Jako v Pardubicích nebo naposledy v Brně.

"V posledních dvou minutách hrály Vítkovice bez brankáře a soupeře nepustily k puku. Smůla, že se nepodařilo skórovat, to je vždy trochu o náhodě. Ale zase to byl ten útočný kolotoč," říká Vůjtek k porážce 1:2.

Mueller zatím stihl poloviční porci utkání, po návratu už ale dokázal ukázat chemii s krajanem Kriegerem. Jediný vítkovický gól v Brně mu připravil efektní a zároveň efektivní bekhendovou zadovkou.

"Nádherná ukázka hokejovosti," přikyvuje Vůjtek. "Mueller potvrzuje svou výkonnost už pátou sezonu, je to prověřený hráč. Umí všechno. Výborný bruslař, střelec i hráč, který šanci nachystá. Na ledě má vynikající přehled," dodává.

V pátek před domácím duelem Vítkovic s Libercem oznámí oficiálně konec kariéry obránce a bývalý kapitán týmu Roman Polák. Ale nyní s Muellerem mají Vítkovice po dlouhé době hvězdu. Hráče, jenž by měl opravdu i sám lákat na stadion fanoušky.

"Je to tak. Mueller je hráč, na kterého se chodí," potvrzuje Vůjtek.

Na nedělní zápas proti Kladnu přišlo do Ostravar Arény přes sedm tisíc příznivců. "Parádní návštěva, na to, že Kladno hrálo bez Jaromíra Jágra. Domácích zápasů teď bude hodně a věřím, že lidé budou chodit. I když to pro ně může být finančně problematičtější," přemýšlí Vůjtek.

Osm z příštích 11 zápasů hrají Vítkovice doma. Dostanou tak výbornou příležitost, jak si pozici na špici extraligového pořadí upevnit.

"Ale pořád je to jen začátek," upozorňuje velezkušený trenér. "Soutěž je dramatická, postupem času se však kvalitní týmy oddělí. Pardubice mají silný tým, cestu vzhůru už si razí Třinec. Patří tam i Sparta," uzavírá Vůjtek a věří, že se Ostravané v této konkurenci udrží.