V NHL "mizí" brány i hráči. Stěží koukatelný hokej, kritizují novinku fanoušci

Mantinely v NHL obživly. Hokejová liga je v televizních přenosech zahltila digitální reklamou. Projekt, který stál desítky milionů dolarů, však budí rozpaky.

Kdo v Česku navzdory časovému posunu sleduje přenosy ze zápasů zámořské NHL nebo alespoň sestřihy, nejspíš si všiml. Mantinely jsou poseté reklamou, ale jinak než v minulých sezonách. Díky nové technologii se v průběhu hry mění.

Novinka, které neunikl žádný klub, však - alespoň zatím - nefunguje ideálně. Diváci už zaznamenali řadu případů, kdy promítání reklamy přímo narušilo dění na ledě. Třeba minulý týden v utkání mezi Edmontonem a Vancouverem nebyli v jednu chvíli pořádně k vidění hráči bojující o puk ani rozhodčí. Zakryla je digitální loga.

These new NHL digital ads are wild pic.twitter.com/uN6InE68Zr — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 13, 2022

Podobně v jiných duelech "zmizela" část brány nebo třeba hráčské výstroje.

Problém se týká jen přenosů. Přímo na stadionu zůstaly mantinely stejné, tedy s reklamou, ale ne tou digitální. Patrné je to i z některých záběrů, na které nová technologie nestačí a kde lze spatřit, jak mantinel ve skutečnosti vypadá.

Ačkoliv NHL přiznává "pár technických problémů", celkově je s novinkou spokojená. Interně o ní debatovala téměř dekádu a na její zprovoznění vynaložila podle stanice ESPN desítky milionů dolarů. Pochopitelně s vidinou budoucího zisku.

Nyní může firmám slíbit, že budou viditelnější, protože logo, které v jednu chvíli obklopí velkou část mantinelu nebo rovnou celý, zaujme diváka více než relativně malý prostor vedle dalších společností. Další výhodou je, že divák například v Bostonu uvidí reklamy na firmy ze svého regionu, a ne z dalekého San Jose či Calgary.

Samotní fanoušci však zpravidla nadšení nejsou. Nevadí jim jen technické problémy, novinku zavrhují celkově s tím, že je ruší při sledování hry. Mnohé reklamy totiž nejsou zrovna decentní.

"Klidně zaplatím víc peněz za to, abych tyhle libové digitální mantinely neviděl. Jestli tohle byl váš plán, udělat hokej stěží koukatelný, tak funguje. Skoro se mi z toho dělá nevolno," napsal na sociální síti Darcy Warrington z kanadského Saskatoonu.

S kritikou přispěchala také některá média, například Boston Globe.

"Je mi jedno, kolik peněz digitální reklamy přinášejí do ligové pokladny. Jsou špatné. Narušují zážitek ze sledování zápasu takovým způsobem, že je to k nevydržení," napsal autor komentáře Matt Porter.

"Sledování utkání NHL samo o sobě vyžaduje jistou úroveň pozornosti. Teď si představte, že se díváte na hráče s pukem, říkáte si, co s ním udělá, a najednou vám hned vedle něj vyskočí reklama," argumentoval.

NHL s kritikou počítala. "Stejně jako u jiných věcí se to některým lidem nebude líbit a budou si myslet, že se na to špatně dívá," řekl ještě před startem sezony obchodní ředitel soutěže Keith Wachtel. "Časem si na to ale zvyknou, tak je to se vším. Nemáme tedy žádné obavy."

Reklam v nejlepší hokejové lize postupně přibývá. Kdysi se hrálo s mantinely bez jediného sponzorského loga. Změnu v roce 1981 odstartovali North Stars z Minnesoty, kteří se později přestěhovali do Dallasu, nynějšího působiště.

Následovala reklama na ledě ve středním pásmu, která se v nedávné době přelila i do rohů za brankami. V návaznosti na ušlé zisky kvůli koronavirové pandemii pak NHL povolila reklamu na helmách a především na dresech, čímž prolomila letité tabu. Digitální mantinely jsou dalším krokem.