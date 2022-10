Stavjaňa o Bučkovi: Co si nadrobil, to vyžere. Ale někteří na tématu až moc exhibují

Hokejový trenér Antonín Stavjaňa vedl Samuela Bučka v minulé sezoně, kdy si útočník Nitry zcela podmanil slovenskou extraligu, a také v dřívějších letech. Přes Nižněkamsk přišel třiadvacetiletý talent do Třince, kde jeho příchod vyvolal pozdvižení právě kvůli zastávce v Rusku. Stavjaňa nechce míchat politiku se sportem, ale odkrývá Bučkovu citlivou povahu.

Příběh Samuela Bučka vešel v posledních dnech v dostatečnou známost. V minulé sezoně dokráčel s Nitrou do finále slovenské ligy. Ovládl bodování základní části (50 zápasů, 41+23) i play off (19 zápasů, 13+11) a o účast na mistrovství světa ve Finsku přišel jen kvůli zranění.

Jako svou první letní posilu ho následně oznámil Seattle a Buček mohl o budoucnost v NHL bojovat na farmě. Místo toho však vyslyšel volání svého trenéra z mládeže Marcela Ozimáka a dal přednost angažmá v Nižněkamsku.

Tam to ovšem nešlo podle plánu. Buček nedostával skoro žádný prostor na ledě a už po šesti zápasech KHL zase opustil. Nyní se objevil v týmu šampionů tří posledních dohraných ročníků české extraligy a v neděli si v Třinci odkroutil vítězný debut proti Spartě.

Kvůli jeho zastávce v KHL, která je jedním z nástrojů propagandy ruské války na Ukrajině, se mezi fanoušky a diskutujícími na sociálních sítích rozhořel spor, zda má takový hráč dostat v extralize šanci.

Bývalý útočník Jakub Koreis označil Oceláře za ostudu českého hokeje. Vítěz NHL a mistr světa Jiří Hrdina zase napsal, že předchozí třinecký trenér Václav Varaďa by vedení s touto myšlenkou poslal "do řiti".

Antonín Stavjaňa, který Bučka vedl ve třech sezonách v Nitře, zůstává v komentování odchodů hráčů do KHL zdrženlivý. "Mám fanouškům jejich pohled rozmlouvat? Každý má na to svůj názor. Jsou lidé, kteří to vnímají politicky, jiní přes sport," říká trenér.

"Když byla třeba studená válka, sport ve finále také neustále běžel dál. Nechtěl bych míchat sport a politiku dohromady," pokračuje Stavjaňa.

Jsou pro něj odchody hokejistů do Ruska v pořádku? "To mě trošku cpete někam, kde úplně nechci být. Ale my si zase jen vybíráme perličky, které se nám hodí. Když se budeme bavit v širším kontextu, proč Evropská unie úplně nezruší všechny svazky s Ruskem?" zamýšlí se kouč.

Svůj názor si hodlá nechat pro sebe, nechce se zbytečně stát terčem opačného tábora. "Povím jen to, že někteří se na tomto fóru až ukájejí. Někomu je dopřáno být slyšen až moc a lidé potom na této vlně příliš exhibují," tvrdí světový šampion z let 1985 a 1996.

Raději promluví o charakteru a hokejových schopnostech Bučka, jehož dostal poprvé pod ruce v jeho sedmnácti letech. Mladík odehrál v později mistrovské sezoně Nitry 26 zápasů základní části, načež šel zkusit štěstí do zámořské juniorky.

Vrátil se po dvou letech a okamžitě patřil mezi stěžejní hráče Nitry.

"Je to obrovský hokejový talent a hráč, který dokáže proměňovat šance. Je trochu specifický, za mě spíše introvert. V tomto směru je potřeba s ním pracovat a mluvit," podotýká devětapadesátiletý Stavjaňa.

"Někdy jsem slyšel, že je samolibý nebo sobecký, ale já jsem ho poznal jinak. Když dostane důvěru, dokáže ji splatit. Nikdy neměl úplně raketový start do sezony, ale když ho trenér podržel, odvděčil se," doplňuje.

Mimo Nitru se zatím ovšem nedokázal výrazněji prosadit. Před třemi lety odehrál pět zápasů ve finské lize, v sezoně 2020/21 ho v dresu Slovanu Bratislava brzdily zdravotní potíže. A letos nevydařená štace v Rusku.

"Má na to, aby se prosadil. Ale k tomu je třeba i velká psychická odolnost, která nebyla každému shůry dána. Česká extraliga by teď pro něj mohla být dobrá volba, je to přirozený posun ze Slovenska. Přeji mu, aby tu situaci zvládl," vzkazuje Stavjaňa.

Uvědomuje si, že rozjezd nebude mít Buček kvůli debatám fanoušků a vlně na sociálních sítích vůbec jednoduchý. "Je to senzitivní člověk, nemá to lehké. Ale už se stalo. Co si nadrobil, to si musí vyžrat. Není to konec světa a může ho to posunout," věří trenér.

Při nedělní výhře Třince nad Spartou 5:2 odehrál slovenský útočník ve čtvrté formaci sedm minut a 28 sekund. Fanoušci ho nevítali nikterak nevraživě, neobjevily se žádné transparenty, nebyl slyšet ani pískot.

Na kluzišti soupeře by se měl Buček poprvé představit v pátek od 17:30, kdy třinečtí hokejisté nastoupí v extralize na ledě Mladé Boleslavi.