Kaut se vrátil do kádru Colorada, Sedlák jde do Philadelphie

Hokejový útočník Martin Kaut se po dvou zápasech na farmě vrátil do kádru Colorada Avalanche. Tým úřadujících šampionů NHL naopak opustil Lukáš Sedlák, kterého vedení nabídlo ostatním klubům. Ze seznamu volných hráčů si ho vybrala Philadelphia.

Třiadvacetiletý Kaut se na farmu do týmu Colorado Eagles přesunul na konci kempu krátce před startem NHL. V nižší AHL nastoupil do dvou zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Nyní by mohl rozšířit bilanci 20 zápasů, které v elitní kanadsko-americké soutěži v předešlých čtyřech sezonách odehrál. Odchovanec Žďáru nad Sázavou zatím v NHL vstřelil dvě branky a přidal asistenci.

O šest let starší Sedlák se do NHL vrátil před sezonou. S Coloradem podepsal roční smlouvu, která mu zaručuje příjem 800.000 dolarů. Pokud by si ho z listiny volných hráčů během 24 hodin nikdo nevybral, zamířil by na farmu, kde by bral o 300 tisíc dolarů méně. Sedlák za Avalanche odehrál tři utkání a bodově se neprosadil. V létě naznačil, že se v případě, že se neuchytí v hlavním týmu, vrátí do Evropy. Byl totiž domluvený na angažmá s extraligovými Pardubicemi.