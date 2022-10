KHL sází na české kapitány. Zkouším mluvit rusky, líčí Šulák. Reprezentace mu chybí

Všichni čeští hokejisté, kteří zůstali v ruské KHL, jsou s výjimkou jednoho kapitáni. Nedávno o své zkušenosti promluvil obránce Libor Šulák.

Kapitánské céčko v KHL zpravidla nosí domácí Rusové. Výjimkou je Rudá hvězda Kunlun, kde velí Kanaďan s čínským pasem Brandon Yip, Astana s Kazachem Nikitou Michailisem a také tři ruské kluby s českými kapitány.

V Petrohradu nosí céčko útočník Dmitrij Jaškin, v Chabarovsku bek Michal Jordán a ve Vladivostoku další obránce Šulák.

Zatímco počet Čechů v ruské lize rapidně klesl z dvaceti na čtyři, českých kapitánů je paradoxně víc než před rokem. Exodus nastal po minulé sezoně v návaznosti na vpád ruských vojsk na sousední Ukrajinu.

Hokejový svaz později rozhodl, že hráči, kteří po začátku invaze podepsali či podepíší smlouvu v KHL, nebudou zváni do reprezentace. Týká se to Jaškina a ještě forvarda Rudolfa Červeného, který hraje se Šulákem ve Vladivostoku.

Šulák s Jordánem jsou smlouvou vázáni také, ale kontrakt podepsali, respektive prodloužili ještě před válkou.

Nicméně Šulák zřejmě ani tak nepočítá s tím, že by pozvánku do národního mužstva dostal. Když od ruského webu Championat dostal otázku ohledně "nemožnosti hrát za reprezentaci", odvětil: "Hraju teď nejlepší hokej v životě, takže jsem samozřejmě trochu zklamaný. V národním týmu mám pár velmi dobrých kamarádů, kteří mi moc chybí. Ale to je život."

Šulák ve 20 zápasech sezony nastřádal už 14 bodů (5 + 9) a je nejproduktivnějším hráčem mančaftu.

Vedle toho se pokouší plnit kapitánské povinnosti. "V kabině zkouším trochu mluvit rusky, snažím se víc komunikovat s ruskými kluky. V prvé řadě chci být ale lídr na ledě, ukazovat ostatním, jak se správně maká, nevypustit žádný moment," doplnil Šulák, který ve Vladivostoku nosil céčko už před rokem.

V Chabarovsku je zase na kapitánství zvyklý Jordán. Jediným novým českým kapitánem v letošní sezoně KHL je tedy Jaškin, který do Petrohradu odešel po nepovedené sezoně v zámořské Arizoně, kde se po dvanácti zápasech zranil.

"Je to přirozený lídr," řekl o Jaškinovi trenér Petrohradu Roman Rotenberg, syn vlivného oligarchy Borise Rotenberga. "Mladí kluci mu naslouchají, takže si myslím, že céčko dostal právem a tým povede."

"Role kapitána mě nijak nezatěžuje," přidal Jaškin. "Je hezké, že mi dali céčko. Samozřejmě s tím jde ruku v ruce zodpovědnost."

Zatím však Jaškin, který má vedle českého i ruský pas, nezáří tak jako dřív. V sezoně před odchodem za moře byl s 38 góly nejlepším střelcem KHL a sbíral bod na zápas. Teď je po 19 duelech na 13 bodech (8 + 5).