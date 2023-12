Drama rozhodl "vyhulený ruský blafák" á la Hossa. Kovář už chtěl prohru, má rekord

Hokejisté Třince a Sparty včera přepsali historickou statistiku extraligy, neboť jejich zápas 28. kola skončil až v 17. sérii nájezdů. Jde o nový rekord celé soutěže (v základní části i v play off), díky tvrdé ráně Romana Horáka se nakonec z vítězství 2:1 radovali Pražané.

Extraligový šlágr mezi Třincem a Spartou byl po 60 minutách i po prodloužení nerozhodný 1:1. Pak viděli diváci ve Werk Areně hned 34 nájezdů, drama ukončila trefa hostujícího Horáka až na konci série s číslem 17.

Domácí brankář Ondřej Kacetl lapil 13 pokusů, sparťan Jakub Kovář o jeden více. Tak dlouhé nájezdy extraliga nepamatuje.

Rekord základní části držely Vítkovice s Litvínovem, jejichž letošní lednové utkání skončilo ve 13. sérii. Play off pamatuje 15 sérií mezi Pardubicemi a Olomoucí ve finále ročníku 1993/94.

"Je to rekord? Hezky," usmíval se Horák, který rozhodl maraton ne až tak často vídaným způsobem. Rozjel se na Kacetla ve velké rychlosti, napřáhl a tvrdou ranou se trefil pod horní tyč.

Takovému provedení nájezdu se někdy říká "ruský blafák". Že by se tedy Horák inspiroval při svém dřívějším působení v Podolsku v KHL?

"Viděl jsem, že všichni zkoušeli blafáky, které nevyšly. Tak jsem zkusil vystřelit. Na střídačce jsem přemýšlel a vzpomněl jsem si, že kdysi takhle nájezdy proměňoval Marián Hossa. Jsem rád, že mi to vyšlo," odpovídal útočník, který nájezdy otevřel gólem v první sérii, v sedmé ale nedal.

Jak šly nájezdy Horák (SPA) - dal, Nestrašil (TRI) - nedal, Konečný (SPA) - nedal, Vrána (TRI) - nedal, Kousal (SPA) - nedal, Voženílek (TRI) - dal, Kestner (SPA) - nedal, Pánik (TRI) - nedal, Irving (SPA) - nedal, Růžička (TRI) - nedal. Voženílek (TRI) - nedal, Sobotka (SPA) - nedal, Růžička (TRI) - nedal, Horák (SPA) - nedal, Nestrašil (TRI) - nedal, Mužík (SPA) - nedal, Haas (TRI) - dal, Kousal (SPA) - dal, Pánik (TRI) - nedal, Kestner (SPA) - nedal, Haas (TRI) - nedal, Kousal (SPA) - nedal, Kundrátek (TRI) - nedal, Chlapík (SPA) - nedal, Nestrašil (TRI) - nedal, Konečný (SPA) - nedal, Sikora (TRI) - dal, Sobotka (SPA) - dal, Sikora (TRI) - nedal, Forman (SPA) - nedal, Marinčin (TRI) - nedal, Sobotka (SPA) - nedal, Růžička (TRI) - nedal, Horák (SPA) - dal.

"Golfák u nájezdů? Dost speciální řešení, vždycky je to buď, anebo. Čekáte, že vám to pošle mezi nohy, nebo po nápřahu udělá kličku. Když to vyhulí takhle pod víko, potom je to těžké," přidal svůj pohled brankář poražených Kacetl.

V základní sadě pěti nájezdových sérií začínala Sparta, od šesté série jezdili jako první hráči Třince. Když se v deváté rundě krásnou kličkou "pojď sem, kam jdeš" prosadil dvacetiletý Oskar Haas, mohl Kacetl zákrokem zápas ukončit. Jenže inkasoval od Pavla Kousala.

Ve čtrnácté sérii nastala podobná situace. Sedmnáctiletý benjamínek Petr Sikora překonal Kováře, ale Vladimír Sobotka vzápětí vyrovnal. To už musel sparťanský gólman na opačné straně kroutit hlavou.

"Doufám, že to trenér neuslyší, ale v té chvíli jsem si přál, ať už znovu nevyrovnáváme, ať už je konec," pousmál se mezi novináři Kovář. "Už máte v hlavě, že sedáte do autobusu a jedete domů," pokračoval.

"Třinec má výborný tým a pro mě je výzva poměřit se s jeho hráči. Ale tolik sérií, to už je opravdu hodně," podotkl Kovář. Proti Sikorovi vyrazil dopředu s vytrčenou hokejkou a mladík, kterého si na nájezd vyvolalo skandováním domácí publikum, zakončil pod břevno.

"V té chvíli jsem byl za něj šťastný," přiznal Kovář. "Jen se pak ukázalo, že je mladý a trochu to přehnal s oslavou. Potrestal ho ten další nájezd, kdy jsme vyrovnali," dodal. Podruhé už Sikorovi skórovat nedovolil, a tak se čekalo až na Horákovo kladivo.

Sparťané porazili úřadující šampiony Oceláře i potřetí v aktuální sezoně, byť dvakrát se zápas protáhl do nájezdů a jednou do prodloužení.

"S nimi jsou to vždy těsné zápasy. Jsme za tu bilanci rádi, po minulých letech je to vzpruha. Na druhou stranu víme, že je to jen základní část," komentoval Horák. V play off totiž Sparta podlehla Třinci jak ve finále ročníku 2021/22, tak ve čtvrtfinále minulé sezony.