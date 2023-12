Mohl trumfnout Haška i Vokouna. Dostálovi chyběly v cestě do historie jen milimetry

Český hokejový obránce Radko Gudas pátým gólem v sezoně NHL otevřel skóre zápasu mezi Anaheimem a Detroitem a pomohl Ducks k výhře 4:3. Brankář Lukáš Dostál kryl 29 střel a vychytal šesté vítězství v ročníku. V závěru se pokusil dát i gól, zamířil přes celé kluziště na opuštěnou branku Red Wings, ale puk skončil těsně vedle. Gól mohl Dostál dát jako první český gólman v soutěži.

Anaheim navázal na výhru nad New Jersey a poprvé od poloviny listopadu uspěl dvakrát za sebou. Gudas se prosadil v čase 2:23, napřáhl mezi kruhy a jeho střela zápěstím propadla až za Villeho Hussa. Český bek se pátou trefou přiblížil svému střeleckému rekordu ze sezony 2016/17, v níž v dresu Philadelphie dal šest branek.

Hokejisté Ducks ještě v první třetině zásluhou gólů Pavla Mintjukova a Adama Henriqua odskočili do tříbrankového trháku a v úvodu druhého dějství zvýšil už na 4:0 Troy Terry. "V takové situaci jsme v dosavadním průběhu sezony mockrát nebyli. Většinou inkasujeme jako první a pak musíme dotahovat. Dnes to bylo naopak a myslím, že jsme to docela zvládli," uvedl Terry.

Red Wings i díky dvěma gólům Alexe DeBrincata a dvěma nahrávkám Patricka Kanea snížili na 3:4, víc ale nestihli a prohráli potřetí za sebou. Dostál vytáhl svou úspěšnost nad 90 procent a s šesti výhrami je po Vítku Vaněčkovi a Petru Mrázkovi třetím nejúspěšnějším českým gólmanem v sezoně.

Třiadvacetiletý Dostál se v závěru ocitl blízko zápisu do historie. Jen centimetry ho dělily od toho, aby jako první český brankář dokázal v NHL skórovat. V 59. minutě zpracoval lapačkou nahozený puk a poslal ho přes celé kluziště. Skončil jen těsně vedle.

"Myslím, že to byla dobrá střela. Nevím, jestli mě trenéři pochválí, že jsem to zkusil za stavu 4:3, ale v AHL jsem už jednou skóroval, tak jsem si věřil, že to dokážu znovu," řekl brankář, jenž se loni v březnu prosadil na farmě v San Diegu.

Tohle by zbouralo hokejový internet! Brankář Lukáš Dostál byl takhle 🤏 blízko od skórování v NHL! 😱@AnaheimDucks #Dostal #FlyTogether pic.twitter.com/FY8Idj1wt6 — NHL Česko (@NHLcz) December 19, 2023

Jen o jednu výhru méně než Dostál má Daniel Vladař, jenž pouze ze střídačky sledoval domácí vítězství Calgary nad Floridou 3:1. Nechytal po dvou zápasech. Jeho konkurent Jacob Markström měl 34 zákroků a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Mimo sestavu zůstal také centr Dallasu Radek Faksa. Stars bez něj porazili Seattle 4:3 v prodloužení a bodovali počtvrté za sebou. Třemi body (2+1) řídil výhru domácích Matt Duchene. První body v dresu Kraken získal po sobotní výměně z Colorada slovenský útočník Tomáš Tatar, dal gól a na jeden přihrál.

Pittsburgh s Radimem Zohornou v sestavě porazil Minnesotu 4:3 a na vlastním ledě bodoval počtvrté v řadě. Gólem a asistencí se pod výhru podepsali Jevgenij Malkin, Jake Guentzel a střelec vítězné branky Sidney Crosby. Zohorna odehrál šest a půl minuty, do statistik se nezapsal.

Podruhé za sebou vyhráli hokejisté Montrealu. Canadiens ve Winnipegu ztratili vedení 2:0, v prodloužení však o jejich výhře 3:2 rozhodl Justin Barron. Dva body zaznamenal Josh Anderson.

Výsledky NHL:

Detroit - Anaheim 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Branky: 48. a 58. DeBrincat, 23. Petry - 3. Gudas, 9. Mintjukov, 19. Henrique, 22. Terry. Střely na branku: 32:22. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal celý zápas, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 90,6 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Henrique (Anaheim), 2. DeBrincat (Detroit), 3. Terry (Anaheim).

Pittsburgh - Minnesota 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Branky: 8. R. Smith, 21. Guentzel, 24. Malkin, 47. Crosby - 36. Hartman, 38. Middleton, 46. Lettieri. Střely na branku: 30:27. Diváci: 18.200. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Puustinen (oba Pittsburgh), 3. Lettieri (Minnesota).

Calgary - Florida 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 9. Pospíšil, 44. Backlund, 59. Coleman - 20. Reinhart. Střely na branku: 35:24. Diváci: 16.831. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Backlund (oba Calgary), 3. Reinhart (Florida).

Dallas - Seattle 4:3 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 2. a 27. Duchene, 11. J. Robertson, 63. Harley - 21. Tatar, 34. Beniers, 60. Tolvanen. Střely na branku: 28:38. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Wedgewood, 3. Pavelski (všichni Dallas).

Winnipeg - Montreal 2:3 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 40. Vilardi, 53. Perfetti - 25. Josh Anderson, 36. Dvorak, 62. J. Barron. Střely na branku: 32:26. Diváci: 13.336. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Vilardi (oba Winnipeg), 3: Josh Anderson (Montreal).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 29 19 5 5 94:73 43 2. Toronto 28 16 6 6 106:90 38 3. Florida 31 18 2 11 91:81 38 4. Detroit 31 15 4 12 110:99 34 5. Tampa Bay 32 14 5 13 105:114 33 6. Montreal 31 14 4 13 87:106 32 7. Buffalo 32 13 3 16 90:105 29 8. Ottawa 26 11 0 15 88:89 22

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 29 21 1 7 96:80 43 2. Philadelphia 30 17 3 10 90:79 37 3. NY Islanders 30 14 8 8 94:100 36 4. Carolina 31 16 3 12 100:100 35 5. Washington 28 15 4 9 70:80 34 6. New Jersey 29 16 1 12 101:104 33 7. Pittsburgh 30 14 3 13 87:84 31 8. Columbus 32 10 5 17 96:117 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 30 18 4 8 107:95 40 2. Colorado 31 19 2 10 113:96 40 3. Winnipeg 30 18 3 9 99:79 39 4. Nashville 31 18 0 13 99:94 36 5. Arizona 30 15 2 13 93:86 32 6. St. Louis 30 15 1 14 88:99 31 7. Minnesota 29 12 4 13 89:95 28 8. Chicago 30 9 1 20 70:109 19

Pacifická divize: