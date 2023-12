Jágr se vrátil na led. Kladno posílil v zápase na ledě Pardubic

Hokejisté Kladna nastoupili do dnešního zápasu 28. kola extraligy v Pardubicích i s jedenapadesátiletým útočníkem Jaromírem Jágrem, který se dočkal premiérového startu v sezoně. Rytíři oznámili zařazení majitele klubu do sestavy na sociálních sítích. Hraje v druhém útoku společně s Jaromírem Pytlíkem a Jakubem Strnadem.

Jágr zasáhl naposledy do soutěžního zápasu 21. dubna, kdy pomohl Kladnu ke čtvrté výhře v baráži proti Zlínu a uchování extraligové příslušnosti. V sobotu 9. prosince se představil na exhibici k oslavám 120 let od založení Sparty a uvedl, že se během reprezentační přestávky rozhodne, zda se naplno zapojí do tréninku Rytířů a následně i do zápasů.

Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru doposud v nejvyšší domácí soutěži odehrál 259 utkání, ve kterých vstřelil 109 branek a přidal 137 asistencí. Hrál v ní jen za mateřské Kladno, kam se definitivně vrátil v roce 2018.