Varaďa proti klubu, kde nedostal šanci. Bude to vyhrocené, těší se v Pardubicích

Když byl Václav Varaďa v roli trenéra na ledě Sparty naposled, slavil tam v dubnu 2022 extraligový titul s třineckými hokejisty, svůj třetí v řadě. Pak u Ocelářů skončil, právě se Spartou se na podmínkách nedohodl, a dnes se vrací do Prahy už jako kouč Pardubic. Povede své svěřence v megašlágru třetího kola extraligy.

Přestože Třinec na jaře získal čtvrtý extraligový titul v řadě, před startem nové sezony se více mluvilo o Pardubicích a Spartě. Tato dvě mužstva jsou považována za největší favority rozběhnutého ročníku.

To zatím potvrzují. Pardubice neztratily proti Litvínovu a v Kladně ani bod. Sparta na úvod zametla s Českými Budějovicemi a na ledě Třince zvítězila po samostatných nájezdech.

Dnes na sebe obě těžké váhy narazí od 18:30 v předehrávce třetího kola.

"Určitě to bude mít parametry play off, už naše první zápasy se hrály ve velkém tempu, byl to velmi dobrý hokej," řekl před extraligovým hitem pardubický brankář Roman Will na klubovém webu.

"I v minulé sezoně byly zápasy na Spartě svátky hokeje. Bylo to vždy vyhecované, plné emocí," vzpomínal gólman, jenž drží po dvou kolech průměr jednoho gólu na zápas a výbornou úspěšnost 95,83 procenta.

Není důvod myslet si, že teď to s emocemi bude jinak. Obě mužstva lační po úspěchu, Sparta čeká na titul více než 16 let, to Pardubice si na pohár sáhly naposled v roce 2012 a od té doby nehrály ani finále.

Majitel Dynama Petr Dědek na tiskové konferenci před sezonou prozradil, že klub pracuje s rozpočtem 300 milionů korun. Jen to samotné zavazuje hvězdami nabitý tým k úspěchu.

A zrovna utkání proti Spartě bude speciální i pro zmiňovaného trenéra Varaďu. Když Sparta vloni v listopadu po konci Pavla Patery hledala nového kouče, s Varaďou se po dlouhém jednání nedohodla.

Nedokázala dát sedmačtyřicetiletému kouči tak rozsáhlé kompetence, jaké požadoval. To Dědek vyšel Varaďovi vstříc a vložil do něj veškerou svou důvěru.

Sparta se po krachu ve čtvrtfinále play off domluvila s jinou trenérskou veličinou, Pavlem Grossem. Ten má v zádech 19 ročníků na střídačkách německých klubů, v roce 2019 získal titul s Mannheimem. Bude to zajímavý střet nejen na ledě, ale i mezi oběma kouči.

Na první domácí zápas Sparty proti Motoru si našlo cestu necelých 10 tisíc diváků. Dnes se v O2 areně očekává mnohem vyšší návštěva.

"Hrozně se na atmosféru těším. V minulé sezoně bylo rozložení v hledišti tak padesát na padesát, dokonce mi i přišlo, že tam bylo více Pardubáků," popichuje Will.

Pardubice mají po dvou kolech v týmu už dva čtyřbodové hráče Roberta Kousala a Tomáše Zohornu (oba 1+3), nejproduktivnějším sparťanem je Michal Řepík (2+2). Oba celky ale trápí slabé přesilovky.

Sparta využila alespoň dvě z devíti (úspěšnost 22,22 procenta), Dynamo ani jednu ze stejného počtu. "Je to pro nás téma," přiznal trenér Sparty Gross. A ještě více se hra v početní výhodě musí řešit u soupeře.

"Sparta je neskutečně silný tým. Bude to boj o každý kousek ledu. Lidi se mají na co těšit," shrnul Varaďův pardubický asistent Marek Zadina.

Utkaní hrané od 18:30 vysílá v přímém přenosu stanice O2 TV Sport.