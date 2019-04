Šmíd: Budu to kousat dlouho, mám celé léto. Národní tým na MS neposílí

před 44 minutami

Ve třiatřiceti letech měl obránce libereckých hokejistů Ladislav Šmíd na dosah první velký triumf v kariéře. Jenže se ho nedočkal. Byl proto hodně zklamaný a připustil, že mu bude trvat dlouho, než hořkost z porážky v extraligovém finále s Třincem vstřebá.

Vyhánět ji z hlavy v reprezentačních zápasech nebude, kouči národního mužstva Miloši Říhovi se z boje o místo v týmu na mistrovství světa omluvil.

"Budu to kousat hodně dlouho, mám na to celé léto. Odletím teď do Kanady a budu to nějak vstřebávat. Je to obrovské zklamání. Říkal jsem celou sezonu, že tady chci něco vyhrát a udělat úspěch. Samozřejmě tohle ale není neúspěch, to si nemůžeme říkat," řekl Šmíd novinářům.

"Chci klukům poděkovat za celou sezonu, byla to paráda. Jsem hrdý na celý tým, ať už na mladé nebo na staré. Šlapali jsme, ale byli jsme o maličko horší než Třinec," uznal bek s bohatými zkušenostmi z NHL.

Zápas číslo šest byl z jeho pohledu podobný jako ty předešlé. "Bylo to obrovsky vyrovnané, byl to obrovský boj, který rozhodly detaily, malé chyby. Když dostanete takhle na konci gól, tak je těžké se z toho oklepat. Bohužel se tak stalo…," litoval Šmíd.

Uznal ale kvality soka, jemuž Bílí Tygři ve finále čelili. "Gratulace Třinci. Hráli výborně, byli připravení a přiznám, že o kousek lepší než my. Vyhráli zaslouženě. Je to pro nás obrovské zklamání a velké poučení do příští sezony," konstatoval Šmíd.

V čem by to poučení mělo být největší? "Jde právě o ty malé věci. Viděli jste sami ten pátý zápas v Liberci. Vedeme a o to vedení jsme opět přišli. Pak tlačíme v prodloužení a přišel jeden blbý odraz a je to tam, jedete do Třince za stavu 2:3," připomněl Šmíd.

"Nesložili jsme zbraně a pátý i šestý zápas jsme odehráli podle mého názoru velice slušně, ale přišla malá chyba a je to hotové, radují se domácí borci. Mohli jsme to utrhnout, ale je to těžké. Nemělo by se stávat, abychom dostali tolikrát gól v posledních 10 minutách. Nejen s Třincem, ale už s Brnem jsem dostávali vyrovnávací i vítězné góly takhle ke konci," řekl Šmíd.

Litovat mohou svěřenci kouče Filipa Pešána i toho, že se jim herně vůbec nepovedly první a třetí zápas finálové série. "Dva zápasy v té sérii jsme odehráli blbě, přesto všechno byl stav 2:2. Pak jsme odehráli shodou okolností podle mého nejlepší domácí zápas ve finále a prohráli ho v prodloužení. To jsme byli lepší, ale to se asi jen srovnaly ty misky vah za ten čtvrtý zápas, kdy to bylo naopak," přemítal nahlas Šmíd.

Reprezentaci před světovým šampionátem neposílí. "Už jsem se omluvil, to už neřeším. Omluvil jsem se panu Říhovi z rodinných důvodů, nechtěl bych to nějak více rozvádět. Mrzí mě to, chuť by tam byla, ale odcestuju do Kanady, budu s rodinou a užívat si čas s dětmi," nastínil Šmíd, jehož manželka je Kanaďanka.