Sedm zápasů za brutální faul. Pardubická posila dostala trest za sestřelení soupeře

Běloruský útočník Andrej Kosticyn z Pardubic dostal od disciplinární komise extraligy trest zákazu startu v sedmi zápasech za faul na obránce Adama Rutara z Olomouce.

Bývalý hráč Montrealu a Nashvillu, který posílil Dynamo před dvěma týdny, zranil devatenáctiletého Rutara nevybíraným zákrokem ve středním pásmu v 57. minutě úterního utkání 42. kola, v němž Dynamo doma porazilo Hanáky 5:2.

V utkání byl Kosticyn sudími Vladimírem Pešinou a Romanem Svobodou vyloučen na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

"Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče, mimo jeho zorný úhel a bez jakékoli snahy získat kotouč. Lze předpokládat, že hráčovo jednání bylo reakcí na předchozí přistrčení," uvedl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Kosticyn si podle Ujčíka musel být vědom zranitelného postavení protihráče. "Přesto vedl svůj zákrok velmi nebezpečným způsobem a neučinil nic, aby důsledky střetu minimalizoval a neohrozil protihráčovo zdraví. Naopak před střetem pro dosažení vyšší intenzity navýšil rychlost a zvedl rameno na úroveň hlavy protihráče," doplnil Ujčík.

Při stanovení nejvyššího trestu této sezony extraligy přihlédl i k faktu, že Rutar zápas nedohrál a utrpěl poranění hlavy a nosu.

Tak vysoký distanc byl v extralize naposledy udělen na konci října 2016, kdy byl slovenský útočník Štefan Ružička ze Sparty suspendován také na sedm zápasů za zákrok na Lukáše Vantucha z Liberce. Ohnal se tenkrát po Vantuchovi při strkanici hokejkou a zasáhl jej do hlavy.

Podle disciplinárního řádu je za podobný zákrok, jako byl ten Kosticynův na Rutara, sazba zákazu činnosti na jedno až čtyři utkání, v závažnějších případech na pět až deset zápasů včetně finanční pokuty ve výši deseti procent základní měsíční odměny.

Ujčík se rozhodl pro trest v horní polovině sazby, protože zákrok vyhodnotil jako "nebezpečný a zcela bezohledně vedený a s přihlédnutím k tomu, že protihráč v jeho důsledku zápas pro zranění nedokončil."

Kosticyn, který ve středu oslavil 36. narozeniny, fauloval Rutara za stavu 4:2 a na vedení Dynama se předtím podílel dvěma asistencemi. Celkem zaznamenal ve čtyřech duelech čtyři přihrávky.

Do Pardubic zamířil po předčasném konci angažmá v Nižněkamsku v KHL, za který v tomto ročníku odehrál 24 zápasů s bilancí dvou branek a osmi asistencí. Do sestavy Pardubic by se mohl vrátit až 23. února v dohrávce 6. kola ve východočeském derby v Hradci Králové.

Účastník deseti mistrovství světa má za sebou 398 utkání v NHL, v kterých nasbíral 222 bodů (103+119). V play off přidal v 49 duelech 14 gólů a devět přihrávek. V KHL hrál také za Čeljabinsk, Nižnij Novgorod, Soči, Kunlun Red Star a Dinamo Minsk.