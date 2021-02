Úkaz z Krkonoš se valí první ligou. Vrchlabí se těší na Jágra, pomáhá i Erbanová

Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč ani Petr Sýkora už sice za hokejové Vrchlabí nehrají, avšak v Krkonoších si zvykli na nové hrdiny. Po postupu z třetí nejvyšší soutěže a s podporou Pardubic v zádech místní klub doráží na čelo první ligy. Dnes si navíc prožívá velký svátek, neboť zápas s Kladnem Jaromíra Jágra vysílá televize.

Vskutku překvapivý je pohled na tabulku hokejové Chance ligy. Mezi Jihlavou a Kladnem, které chtějí usilovat o postup do extraligy, najdeme devět kol před koncem základní části Vrchlabí. Nováčka, jenž se do první ligy vrátil po devíti letech.

"Podařilo se nám poskládat zarputilou partu. Nasazením jsme si přiklonili štěstí na naši stranu. Zatím je to pro nás extrémně dobrá sezona," usmívá se sportovní manažer Jiří Jakubec.

Cílem Vrchlabí bylo v osmnáctičlenné soutěži zabojovat o předkolo play off, kam půjdou mužstva od pátého do dvanáctého místa, stejně jako v extralize. Zatím se celek z Krkonoš drží na druhém místě, tedy mezi čtyřkou, jež projde rovnou do čtvrtfinále. To je výrazný nadplán.

Ještě nedávno přitom Vrchlabí neúplnou tabulku vedlo. "Nesehráli jsme zápas, v němž bychom byli o parník horší. Od začátku ligy nás nepotkala série porážek," pochvaluje si Jakubec.

Skutečně, Vrchlabí jen jednou prohrálo dvakrát v řadě. Naopak leden mu vyšel výborně, po skoro měsíční pauze kvůli opatřením proti koronaviru zvládl Stadion tento měsíc s devíti výhrami a dvěma porážkami.

Hlaváč a Bednář nalákali další hvězdy

Už před třemi lety se začalo o nenápadném, tehdy druholigovém klubu mluvit nahlas. A to ve spojitosti s příchodem Jana Hlaváče, jenž se zrovna vracel ze zámoří.

V sezoně 2018/19 pak dvojnásobný světový šampion sice nehrál, zato Vrchlabí posílili jiní legendární útočníci Jaroslav Bednář s Jaroslavem Hlinkou, a spolu s nimi i zkušený obránce Jiří Vašíček.

Bednář, toho času sportovní manažer Hradce Králové, pro extraligový Mountfield domluvil s Vrchlabím spolupráci a sám chtěl přispět k tomu, aby se krkonošský klub probojoval do první ligy.

"Byla to neskutečná náhoda. V minulém ročníku se přidali ještě Sejček (Petr Sýkora) a Rolas (Tomáš Rolinek). Rázem jsme měli v druhé lize tři mistry světa, to nemá snad žádný extraligový tým," směje se Jakubec. Hlaváč se k týmu po roce zase přidal.

Na druhý pokus už mužstvo nabité legendami českého hokeje postup z druhé ligy vydřelo. Byť mu k tomu kvůli zrušenému play off stačila pouze základní část. Do profesionální soutěže už se sice hvězdným veteránům nechtělo, ale ve Vrchlabí vedle nich alespoň dozráli mladí hráči.

"Těch hráčů z minulé sezony nakonec moc nezůstalo, ale je u nich vidět zdravé sebevědomí, vedle zkušených kluků dorostli. Ono kdyby se těm starším hráčům chtělo ještě absolvovat tréninkovou zátěž a cestování, byli by i v první lize neskutečně platní," míní manažer Vrchlabí.

Španělský mistr či absolutní lídr Linhart

Hlaváč, Hlinka a Vašíček však zůstali v nižších soutěžích, Rolinek se Sýkorou ukončili hráčské kariéry a Bednář dal v první lize přednost Slavii. "Ti kluci u nás dominovali a pozvedli celý hokej ve Vrchlabí. Připravili nám úžasné zážitky," pokračuje Jakubec.

Nyní bodově táhnou Stadion jiní zkušení harcovníci Martin Heřman a Tomáš Nouza, v kádru je i bývalý sparťan a vítěz španělské ligy Pavel Mrňa. "Absolutním lídrem je pak Tomáš Linhart," vyzdvihuje Jakubec šampiona s Pardubicemi z roku 2005 a obránce, který v extralize v součtu s play off nasbíral 888 startů.

Pokud dříve Vrchlabí spolupracovalo s Hradcem, nyní mu přináší ovoce partnerství s Pardubicemi, paradoxně největším rivalem Mountfieldu.

"Nad výkonností mladých hráčů z Pardubic visel před sezonou trošičku otazník, ale hrají nad očekávání dobře. Nebyli bychom bez nich tam, kde jsme," říká Jakubec a zmiňuje Milana Kloučka, Ondřeje Matýse, Ondřeje Válu, Michala Pochobradského, Michala Machače nebo Martina Bučka.

Petr Dědek, který koncem minulé sezony vstoupil do pardubického klubu a pak se stal jeho majitelem, se ve Vrchlabí narodil a zdejší oddíl podporoval už dříve. Navázání spolupráce s Dynamem se nabízelo, a Dědek navíc pomohl Vrchlabí naplnit rozpočet pro tuto sezonu.

Dědek vstoupil do Pardubic a Hradec ostrouhal

"Náš vlastník Aleš Cerman, suverénně největší finanční donátor klubu, se musel rozhodnout, jestli do první ligy půjdeme a posuneme se výše. Bylo jasné, že jedině s extraligovým klubem. Působnost pana Dědka v Dynamu nám otevřela dveře a začalo se jednat," popisuje Jakubec.

Ještě předtím přišla nabídka i ze strany Hradce. "Jenže pan Dědek se po finanční stránce podílí i na chodu našeho klubu, takže po tom, co se stal majitelem Pardubic, se tato možnost zavřela," upřesňuje manažer s tím, že rozpočet pro tuto sezonu se pohybuje mezi 16 a 17 miliony korun.

Sám Dědek je pro Vrchlabí dobrým předpokladem toho, že spolupráce s Pardubicemi by měla pokračovat a Stadion by se měl stabilizovat v první lize. "Chceme každý rok bojovat o play off. Teď si užíváme roli, kdy se od nás nic nečeká, ale v příští sezoně budou přímo sestupovat čtyři týmy. Budou větší tlaky, pozice bude mnohem těžší," tvrdí Jakubec.

A co by se dělo, kdyby snad Vrchlabí dotáhlo současnou jízdu až k celkovému triumfu v play off a oficiálnímu postupu do extraligy? "To si nikdo z nás nedovede představit," usmívá se manažer. "Nebráníme se ničemu, chceme dojít co nejdále, avšak nemáme připravenou žádnou variantu, co bychom dělali v případě vítězství," přiznává.

"Tabulka je navíc strašně vyrovnává. Párkrát prohrajeme a spadneme někam k šestému místu, kam bychom třeba měli patřit. Play off je úplně jiná soutěž a týmy, které chtějí postoupit, budou připravené," doplňuje.

Proti Jágrovi i s radami od Erbanové

Na rozdíl od ostatních prvoligových celků mají ve Vrchlabí klenot, co se týče bruslařské přípravy. V klubu totiž pracuje olympijská medailistka z rychlobruslení a místní rodačka Karolína Erbanová.

"Jako trenérka se zaměřuje hlavně na děti, ale občas spolupracuje také s A-týmem a přemýšlíme, že to ještě rozšíříme. Je to od ní úplně jiný úhel pohledu na trenérskou činnost, jsme s ní moc spokojení. Klukům má co dát, bruslení má rozpitvané do nejmenších detailů," chválí Jakubec práci ženy, která by se sama ráda prosadila do hokejové reprezentace.

"Leckterý skills coach by se od ní mohl učit," přidává sedmačtyřicetiletý manažer, který hrál ve Vrchlabí třetí nejvyšší soutěž až do roku 2015.

Nyní si spolu s celým městem užívá skvělou jízdu, která má jako všude jinde jedno velké ale. "Je strašně smutné, že je to bez diváků. Dneska bychom našli tři nebo čtyři tisíce pořadatelů, abychom zaplnili halu," směje se Jakubec v narážce na zákaz diváků na stadionech.

Od 14:20 totiž Vrchlabí hostí Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem v sestavě. Zápas dokonce živě vysílá stanice ČT Sport.

"Je to pro nás výjimečná událost. V šatně máme iks kluků, kteří nikdy v televizi nehráli. A bůhví, kdy se tam Vrchlabí zase objeví," krčí rameny.

Televizní přenos má Vrchlabí aspoň jako drobnou náplast za odložený prosincový zápas pod širým nebem právě proti Kladnu. Jakubec ví, že na současnou situaci se dá nahlížet i pozitivně. "Je to lepší než hrát v druhé lize, kde bychom už tři měsíce měli rozpuštěný led," uzavírá.