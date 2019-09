Růžička v hokejové Spartě? Jsem rád, že mě fanoušci suprově přijali, tvrdí

před 43 minutami

Vladimíra Růžičku mladšího potěšilo, jak ho fanoušci hokejistů Sparty přijali. Třicetiletý útočník a syn kapitána české reprezentace na zlaté olympiádě v Naganu je odchovancem Slavie, v jejíž barvách strávil velkou část kariéry a s níž v roce 2008 vyhrál extraligu. Růžička je rád, že fanoušci vůči němu nepociťují žádnou zášť.

"Jsem hrozně rád, že mě strašně suprově přijali. Už jsem vyrostl z toho, že se zavděčím úplně všem. I fanoušci vidí, že všichni tady makáme proto, abychom udělali úspěch a že jestli někdo bude v organizaci s někým válčit, tak to nepřinese nic dobrého," řekl Růžička.

V prvním přípravném duelu v dresu Sparty se dvěma góly podílel na výhře 5:0 proti mateřské Slavii a sparťanští fanoušci vyvolávali jeho jméno. "Už jsem jim i děkoval, jak mě přijali. Bylo to pro mě docela emotivní a hezké a ještě jednou bych jim rád poděkoval," uvedl Růžička.

Kromě toho skandovali "Táta jenom čumí, jak to synek umí". "Zachytil jsem to. Je mi to jedno. Jsem rád, že hlavně fandí a že nám pomáhají a jsou naším dalším hráčem v poli. Věřím, že budou chodit ve velkém počtu a že budeme podávat takové výkony, abychom s nimi mohli slavit," konstatoval Růžička, který do Sparty přišel z Chomutova, s nímž v jarní baráži neudržel extraligovou příslušnost.

Sparta přivedla dalších sedm hráčů plus krátkodobě slovenského obránce Marka Ďalogu. Ambice Pražanů jsou jasné, po předchozích dvou ročnících zakončených desátým místem se chtějí vrátit mezi výkvět extraligy.

"Papír nikdy nikomu nic nevyhrál. Ale co si budeme namlouvat, tým máme podle mě abnormálně silný," uvedl Růžička. "Chceme udělat velký úspěch. To je z té kabiny hodně cítit. Nikdo nekouká na to, jak to bylo předtím. Každý k tomu dá ruku k dílu," dodal.

O příchodu do Sparty neměl žádné pochybnosti. "Přišel jsem sem proto, jelikož to pro mě byla varianta číslo jedna a věřil jsem, že se tady může udělat velký úspěch. Dávám si jenom největší cíle. Sparta je má a bude mít," prohlásil Růžička.

S dalšími posilami Markem Kvapilem a Michalem Řepíkem vytvořil elitní útok. "Oba jsou výborní hokejisti. Furt se chceme zdokonalovat, řešíme různé situace, ať už to jsou přesilovky nebo hra pět na pět. Je pořád na čem pracovat, protože jsme spolu nikdy nehráli. V přípravě můžete zkoušet, co chcete, ale mistráky to stejně nenahradí. Tam se jede na krev, na milion procent. Teprve tam se úplně sehrajeme," řekl Růžička.

Přípravu mu částečně narušilo zranění. "Trénování se muselo trošku korigovat a měl jsem trochu jiné tréninky. Dva měsíce už jsem s klukama na ledě, máme do toho posilovnu. Cítím se dobře a jsem připravený. Těším se, až to vypukne," prohlásil Růžička, který sezonu se Spartou odstartuje ve čtvrtek předehrávkou úvodního kola proti Plzni.