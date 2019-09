Plzeň uspěla v hokejové LM i potřetí, Hradec zúčtoval s Cardiffem

před 32 minutami

Hokejisté Plzně porazili v základní skupině B Ligy mistrů stejně jako před týdnem finskou Hämeenlinnu v prodloužení. Na ledě soupeře zvítězili díky dvěma gólům reprezentačního útočníka Milana Gulaše 2:1 a i po třetím utkání v novém ročníku soutěže zůstávají neporažení. Hradec Králové porazil Cardiff 5:2, oplatil mu porážku z Walesu a ve skupině H si připsal druhou výhru.

Plzni pomohl vydařený nástup. Poté co brankář Jaroslav Pavelka zlikvidoval dvě šance soupeře, předvedl v šesté minutě nádhernou individuální akci Gulaš, který se prokličkoval k zakončení z rohu kluziště a zavěsil. Zvýšit mohl Miroslav Indrák, ale brankář Joona Voutilainen byl proti. Pavelka na druhé straně vychytal Markuse Nenonena.

Strážce plzeňské branky pak zářil i zkraje druhé třetiny, a to zejména při sólu Jereho Innaly. Na vyrovnání si museli domácí počkat až do třetí třetiny. Poté co se z ní odehrálo 38 sekund, objel branku Cody Kunyk a dokázal prostřelit Pavelku. Ten se ve 47. minutě zranil a nahradil ho Dominik Frodl, jenž se několikrát zaskvěl v závěru základní hrací doby. Už po 17 vteřinách prodloužení pak využil chybu soupeře Gulaš.

Královéhradečtí nastoupili s touhou odčinit těsnou porážku 2:3 z Cardiffu, což se jim také podařilo. Už po první dvacetiminutovce měli na své straně dvoubrankové vedení díky zásahům Tomáše Vincoura v přesilovce a Lukáše Cingela. Před polovinou utkání mohl přidat třetí branku Matěj Chalupa, jenže z dobré pozice minul.

Další góly přišly až ve třetí části. Ve 43. minutě pláchl při vlastním oslabení Daniel Rákos a zvýšil. Zanedlouho potvrdil Mountfield pohodu také při přesilovce a po zakončení Rudolfa Červeného do odkryté branky bylo prakticky rozhodnuto.

Jenže pak se během půl minuty prosadili Bryce Reddick a Matias Sointu a zase bylo o co hrát. Devils to v závěru zkusili bez brankáře a Maris Bičevskis rozhodl definitivně gólem do prázdné branky.

Hokejová Liga mistrů - skupina B:

HPK Hämeenlinna - HC Škoda Plzeň 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 41. Kunyk (Innala, Nenonen) - 6. Gulaš (Roman Vlach, Kaňák), 61. Gulaš. Rozhodčí: Raming (Rus.), Koistinen - Nikulainen, Pekkala (všichni Fin.). Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 2965.

Sestava Plzně: Pavelka (47. D. Frodl) - Pulpán, Čerešňák, Moravčík, Kaňák, Budík, Vráblík - Pour, Roman Vlach, Gulaš - V. Němec, Heřman, Kantner - Rob, Kolda, Indrák - P. Straka, Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.

Tabulka:

1. Plzeň 3 1 2 0 0 16:8 7 2. Zug 2 1 0 1 0 8:6 4 3. Hämeenlinna 3 0 1 2 0 9:10 4 4. Rungsted 2 0 0 0 2 5:14 0

Hokejová Liga mistrů - skupina H:

Mountfield Hradec Králové - Cardiff Devils 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 10. Vincour (Jergl, Cibulskis), 14. Cingel (Rosandič), 43. Rákos, 47. Červený (Smoleňák), 59. Bičevskis (Paulovič, Červený) - 53. Reddick (Marjamäki, Fournier), 54. Sointu (McNamee). Rozhodčí: Štolc (Rak.), Jeřábek - D. Hynek, Lhotský (všichni ČR). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2499.

Sestava Hradce Králové: Mazanec - Nedomlel, Samuelsson, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Šalda - Smoleňák, Rákos, Jergl - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Červený - Perret, Dragoun, Chalupa - Miškář. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Tabulka: