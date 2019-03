Rozhodčí Kladnu nejspíš upřeli gól. Asi jsme si nezasloužili vyhrát, mrzelo Plekance

před 48 minutami

Hokejisté Kladna nezvládli úvodní krok na cestě, která má skončit kýženým návratem do extraligy, z níž sestoupili před pěti lety. Prohráli 0:2 v Chomutově, který byl předposledním celkem nejvyšší soutěže. Útočník Tomáš Plekanec připustil, že Rytíři zápas nezvládli, ale není třeba věšet hlavu, neboť jeho celek bude mít mnoho příležitostí dnešní výpadek napravit.

"Je to škoda, ale nehráli jsme moc chytře. Měli jsme přesilovky, které jsme nevyužili, což bylo klíčové. Podíváme se na video, abychom věděli, co jsme nedělali dobře, a něco pozměníme. Jedeme dál, byl to jeden zápas. A ještě jedenáct je jich před námi," řekl Plekanec novinářům.

Kladenští vyšli střelecky naprázdno i přesto, že na domácí branku vyslali 40 přesných ran. "Šance jsme měli, ale brankář chytal výborně. Jenže my jsme mu to vůbec neztížili. Celkově oba gólmani chytali dobře. Mohli jsme zápas překlopit na naši stranu, ale nehráli jsme chytře, jak jsme měli," uznal Plekanec.

"Neodehráli jsme špatný zápas, ale byly tam malé věci, které jsme v play off dělali dobře, ale teď se nám nepovedly. Neměli jsme tolik hráčů okolo brány, nesbírali jsme dorážky a všechny puky končily v rohu," dodal Plekanec.

Na nule na kontě vstřelených branek nic nezměnil ani velký prostor na ledě, který spolu s Jaromírem Jágrem měli. Plekanec byl s takřka 26 minutami herně nejvytíženějším hráčem zápasu.

"Byli jsme hodně na přesilovkách, ve kterých jsem to nabral. Možná i to byla jedna z věcí, kterou jsme měli udělat jinak - zkrátit trochu střídání celkově jako tým a držet tempo až do konce. Mně osobně to nevadí, jsem na to zvyklý," podotkl Plekanec.

Jeden gól právě po situaci, v níž byl on a Jágr, už Rytíři oslavovali. A podle jednoho z dostupných záběrů měli patrně pravdu - mělo být vyrovnáno na 1:1 a vše mohlo vypadat jinak.

"Myslím, že to byl gól, ale asi nebyl vidět. Z mého pohledu byl puk za brankovou čárou. Viděl jsem to zepředu, z mého pohledu byl puk tak tři nebo čtyři centimetry za brankovou čárou. Teď už je to ale jedno, možná jsme si nezasloužili vyhrát," prohlásil Plekanec.

"Máme za sebou dvě kola play off, které jsme možná prošli až moc jednoduše. Prohráli jsme jeden zápas, ale čekají nás myslím dva doma, takže se nic neděje," řekl Plekanec s vyhlídkou duelů s Pardubicemi a Českými Budějovicemi.

S nadhledem vzal okamžik z 58. minuty, kdy mu DJ v hale Pirátů zahrál při cestě na trestnou lavici píseň od Lucie Vondráčkové, manželky jedné z legend historie slavného Montrealu v NHL, s níž se šestatřicetiletý útočník rozvádí. "Je mi to fakt úplně jedno. Sranda musí být, ne?" řekl Plekanec.