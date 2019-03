Zažili muka, přesto vyhráli. Plazili jsme se po zemi, vylíčil Duda marodku Pirátů

před 1 hodinou

Hokejisté Chomutova na úvod baráže o extraligu jasně ukázali vystoupením proti Kladnu, že jsou odhodlaní postavit se nepřízni osudu. Z pozice týmu, jemuž je předpovídán pád do první ligy, porazili hlavního favorita na postup 2:0, přestože Piráti stále bojují s následky střevních potíží z minulého týdne. Útočník Radek Duda ocenil celý tým za skvělý zodpovědný výkon a nade všechny vyzdvihl brankáře Justina Peterse.

Chomutovští s ohledem na okolnosti byli na ledě opatrnější a zároveň chytřejší, což přiznala i hvězda Kladna Tomáš Plekanec. "To souhlasím. Naše situace je taková… Myslím, že kdyby diváci nebo třeba právě Kladno zažili to, co jsme my zažili minulý týden, tak tomu tu hru prostě musíš přizpůsobit a hrát chytře. Hrát to, co ti dovolí tvé fyzično. My jsme to do puntíku plnili a v bráně jsme měli skvělého Justina. Právě 'JP' nám dal šanci, že jsme mohli jít k řece a napít se," řekl Duda novinářům.

Ve tvářích vítězů bylo ale patrné, že 60 minut ostrého boje v bitvě o přežití mezi elitou je stálo hodně sil. "Bylo to dnes výživný. Ale nebylo nač se šetřit. Prostě jsme do toho kopli a čekali, co se bude dít. Můžu asi říct, že Kladno bylo možná o trochu lepší a živější, ale to se dalo čekat. Když má 20 lidí salmonelu, je to někde znát. Ukázali jsme ale velký charakter, což se počítá," prohlásil Duda.

Hráči tak zároveň ukázali sami sobě, že se umějí poprat s překážkami, které na cestě za záchranou přijdou. "Musí to jít klidně i s průjmem. Buď máš v sobě touhu bojovníka a budeš bojovat, nebo nemáš. Za mě osobně, když to řeknu - v životě mě nic nezlomilo. Takže mě nezlomí ani tohle. Když jsem dokázal zaběhnout půlmaraton bez tréninku, tak něco takového jako tohle mě určitě nezlomí," zdůraznil Duda.

"Asi 98 procent hráčů si prožilo muka," dodal ke střevním potížím týmu obránce David Štich. "Možná to bylo i dobře, protože jsme zapomněli na hokej a na všechno, co doteď v sezoně bylo. Vyčistili jsme si hlavy, se kterými jsme nastoupili. Nastoupili jsme možná ještě silnější."

"Měl jste někdo v dospělosti salmonelu…?" nadhodil Duda směrem k hloučku novinářů. "To se prostě tři dny plazíš po zemi a jsi v křečích, totálně celé tělo je aut."

Čtyřicetiletý útočník ocenil práci lékařů i celého realizačního týmu, která pomohla k tomu, aby mohli Piráti nastoupit v téměř nejsilnější sestavě, ale i všech spoluhráčů za jejich přístup. "Držíme pospolu. Když si zapátráte, zjistíte, že sezona není lehká, naopak je těžká. Kdo čekal, že přijde taková facka, která je tak brutální? Výkon proti Kladnu nám ale ukázal cestu, kterou musíme jít. Nevyhráli jsme válku, jen jednu bitvu. Jedenáct dalších je před námi," varoval Duda.

Slova chvály navrch měl i pro členy speciální formace na oslabení, jimž se podařilo eliminovat velikány Jaromíra Jágra a Plekance. "Udělali perfektní práci. Dá se říct, že kluky vymazali. Klobouk dolů před nimi. A klobouk dolů i před Jardou (Jágrem). Je to dědek, ale samozřejmě to má pořád v rukách. Mě ale nějak zvlášť moc nezajímá, pro mě je Kladno Kladnem a jeden hráč prostě nikdy nevyhraje zápas. My musíme koukat jenom na sebe," konstatoval Duda.

Během skupiny o umístění zdůrazňoval, že si celý tým do posledního hráče musí uvědomit závažnost situace, do níž se Piráti dostali. A podle toho také k utkáním baráže přistoupit.

"Popravdě řečeno, my jsme tohle vůbec neměli čas řešit. Když to řeknu po svém, spíš jsme řešili, jestli chči… pr…í, zvracíš, jsi v křečích nebo máš problém si vůbec zavolat záchranku. My jsme měli úplně jiné starosti. Moje domněnka je ale taková, že nás tohle ještě víc stmelí. Když budeme takhle fárat, přijdou ještě lepší zítřky," řekl Duda.