Pöpperle má nové angažmá. Ze Sparty se vrací do Německa

před 1 hodinou

Tomáš Pöpperle vypadl se Spartou ve čtvrtfinále play off a našel si nové angažmá. | Foto: Zlata Vostrá

Hokejový brankář Tomáš Pöpperle rozvázal smlouvu s pražskou Spartou a přestoupil do německého Bremerhavenu. Z německé ligy má Pöpperle mistrovský titul z roku 2006.

Bremerhaven (Německo) - Hokejový brankář Tomáš Pöpperle bude po odchodu ze Sparty chytat v německé lize za tým z Bremerhavenu Fischtown Pinguins. V Německu už prožil úspěšné angažmá v sezoně 2005/06, kdy vychytal týmu Eisbären Berlín mistrovský titul.

Dvaatřicetiletý gólman se Spartou prožil zvláštní sezonu. Pražané se sice probojovali do finále Ligy mistrů, ale v extralize vypadli už ve čtvrtfinále. Klub poté oznámil výrazné změny v kádru.

Bremerhaven se coby nováček dostal také do čtvrtfinále play off. Podle informací na klubovém webu by za Pöpperlem měl k Pinguins zamířit brzy ještě druhý gólman z české extraligy.