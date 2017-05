Hokejovou osmnáctku nově povede Bruk, Přerost se vrací k juniorům

před 39 minutami

Vedení ČSLH oznámilo změny u mládežnických reprezentačních týmů. Osmnáctku nově povede David Bruk, devatenáctku Václav Varaďa a dvacítku Filip Pešán. Tomu budou asistovat Rostislav Vlach a Miroslav Přerost.

Praha - Novým trenérem české hokejové reprezentace do 18 let se stal David Bruk, který doposud vedl tým do 19 let. K tomu se přesunul Václav Varaďa, jenž v aktuální sezoně koučoval osmnáctku a před nedávnem se stal novým hlavním trenérem extraligového Třinci. Nová složení realizačních týmů dnes potvrdil výkonný výbor Českého hokeje.

Již dříve byla zveřejněna informace, že tým do 20 let povede Filip Pešán. Jeho asistenty budou Rostislav Vlach a Miroslav Přerost.

Devatenáctku s Varaďou povedou Miloš Říha mladší a Aleš Krátoška, s Brukem budou spolupracovat jako asistenti Tomáš Martinec a Petr Studnička. Nová složení realizačních týmů mají i výběry do 16 a 17 let, které jako hlavní kouči povedou Karel Beran a Petr Haken.

Výkonný výbor dnes potvrdil i změnu v disciplinární komisi, do které byl nově jmenován Libor Procházka. Olympijský vítěz a mistr světa nahradí Viktora Ujčíka, jenž se stal asistentem trenéra v extraligové Mladé Boleslavi.

