Plekanec začne na Kladně. Obnoví souhru s Jágrem? V extralize vybírá ze čtyř adeptů

před 57 minutami

Hokejový útočník Tomáš Plekanec začne po návratu z Montrealu a doléčení zranění hrát za prvoligové Kladno a rozhoduje se nad nabídkami z extraligy. Uvedl to v České televizi a doplnil, že z celků nejvyšší soutěže jsou ve hře Kometa Brno, Plzeň, Sparta a Mladá Boleslav.

"Je to ve fázi jednání. Jediné, co vím, že určitě začnu na Kladně prvních pár zápasů, protože jsem po zranění a respektive ještě pořád zraněný jsem. Věřím, že do čtrnácti dnů se uzdravím a budu moct nastoupit pár zápasů na Kladně a do té doby určitě budu vědět," řekl Plekanec.

Šestatřicetiletý centr se po předčasném ukončení angažmá v Montrealu v úterý vrátil do Čech a ve středu poprvé trénoval s Kladnem. Jména zájemců z extraligy tehdy nechtěl říci, tentokrát byl konkrétnější. "Jsem ještě pořád v kontaktu asi se třemi nebo se čtyřmi kluby. Kometa Brno tam samozřejmě je, Plzeň a Sparta taky a mluvil jsem s Pavlem Paterou, takže ještě Mladá Boleslav. Uvidíme," prohlásil Plekanec.

Jestli po zranění zad půjde všechno podle plánu, chtěl by za Kladno nastoupit už v sobotu 1. prosince v domácím duelu s Litoměřicemi i o den později proti Frýdku-Místku. Do konce tohoto týdne či začátku příštího chce mít jasno i o případném působení v extralize. "Kladno hraje doma příští týden o víkendu dvojzápas, takže tam bych chtěl nastoupit, pokud budu zdravý. V sobotu a neděli bych mohl hrát," uvedl Plekanec.

Po odchodu do zámoří v roce 2002 působil Plekanec v Česku pouze v sezoně 2012/13 při výluce NHL. V dresu Kladna tehdy ještě v extralize nastupoval v útoku s Jaromírem Jágrem a Jiřím Tlustým.

S šestačtyřicetiletým Jágrem, který v této sezoně kvůli zranění stehenního svalu ještě nehrál, by mohl obnovit souhru. "Je to jedna z variant. Jarda už je připravený a je otázka času, kdy naskočí," podotkl Plekanec.

On sám nastoupil naposledy 17. října proti St. Louis. "Cítím se už docela dobře a věřím, že za těch čtrnáct dní mi to vyjde akorát. Že budu moct dotrénovat kondičku, která po šesti týdnech není na takové úrovni, na jaké bych chtěl, a budu moct nastoupit. Věřím, že příští týden od pondělí už půjdu na sto procent a tím pádem už bych šel potom do zápasů," popsal svůj stav.

Mezi nabídkami se rozhoduje také podle toho, aby byl poblíž svým synům, šestiletému Matyášovi a tříletému Adamovi, až přiletí do Česka. Plekanec se rozvádí se zpěvačkou a herečkou Lucií Plekancovou Vondráčkovou a synové s ní zůstávají v Kanadě.

"Doufám, že během Vánoc tady budou a budu moct mít k nim blízko a budu s nimi moct strávit nějaký čas. Co se týče extraligy a cestování, tak Třinec a Vítkovice jsem musel kvůli tomu trošku odsunout. Brno, Plzeň, Sparta, to všechno je kousek, tak v tom extraliga vyhrála a doufám, že to tak dopadne," podotkl.

Mohl i pokračovat v NHL, ale rozhodl se skončit jako hráč Montrealu a rozhodoval se i s ohledem na syny. "Bavil jsem se s (generálním manažerem) Marcem Bergevinem, že by měl pro mě nějakou výměnu, ale pro mě by to nehrálo roli. Byl bych pryč od kluků, tak jsem zvolil extraligu," uvedl Plekanec.

Svému příštímu zaměstnavateli chce být co nejplatnější. "Jsem po zranění a mám obrovský respekt před extraligou. Naposledy jsem ji hrál, když byla stávka. Hlavně se potřebuju doléčit a vědět, že jsem stoprocentně připravený, a pak doufám, že budu moct nějakému tomu týmu pomoct. Chtěl bych taky pomoct nějakému mladému talentovanému klukovi. Budu rád, když to komukoliv pomůže. Rád bych také vyhrál nějaký titul," dodal Plekanec.