"Permanentkář není partner klubu? A kdo tedy je?" Motor se diví tvrdé pokutě od svazu

Generální manažer hokejistů Motoru České Budějovice Stanislav Bednařík je přesvědčený, že se klub neprovinil vpuštěním diváků do hlediště Budvar Arény v pátečním utkání proti Třinci, za což dostal od disciplinární komise extraligy pokutu 100 000 korun.

Na nedělní zápas s Mountfieldem Hradec Králové nevpustí nováček extraligy a poslední tým tabulky žádné partnery, ale chce případnou újmu vymáhat.

"My tam radši nepustíme nikoho. Uvidíme, jak celý ten případ dopadne a pak případně budeme po svazu nárokovat nějaké odškodnění pro partnery, kterým byl tímto rozhodnutím znemožněn přístup do haly. Protože já v tuto chvíli opravdu nevím, kdo tam smí a kam smí," řekl Bednařík.

"Myslím si, že je pokuta naprosto nepřiměřená a neodůvodněná. Svaz tvrdí, že jsme do hlediště pustili diváky, a to není pravda. Ve vnitřních prostorách Budvar Arény byli pouze a jenom dlouholetí partneři klubu. Podáme odpor a budeme se všemi dostupnými prostředky bránit," prohlásil Bednařík.

"My za 'dlouhodobé partnery' klubu tak, jak je uvedeno v dokumentu vydaném paní (hlavní hygieničkou) doktorkou Rážovou, považujeme jednak právnické osoby, které mají uzavřenou reklamní smlouvu nebo jakýkoliv jiný druh smlouvy o spolupráci. Dále členy našeho fanklubu, kteří jsou ve sdružení zapsaném spolku Motorfans, dále členy fanouškovského klubu 1928 a všechny permanentkáře, kteří si permanentku kupují déle než tři sezony," vysvětlil stanovisko českobudějovického klubu.

Na zápase s Třincem bylo podle zápisu 156 lidí a byli v hledišti. Podle pilotní studie zveřejněné Českým hokejem, která běží od 4. prosince, může na utkání až 300 osob, uvedených na seznamu dlouhodobých partnerů klubu, které se prokážou negativním RT-PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin.

Usazeny budou v oddělených vnitřních prostorech s kapacitou nejvýše deseti osob, s časově oddělenými příchody a odchody. Uvedená výjimka se netýká diváků v běžných částech hlediště.

Klub o situaci podle Bednaříka jednal i s hygienou. "Co se týče pasáže, která je uvedená také v tom nařízení, kde se hovoří o oddělených vnitřních prostorech stadionu, tak pro nás je to i hlediště," prohlásil Bednařík.

"Na začátku sezony jsme byli nuceni oddělit vnitřní prostor hlediště mobilními zábranami na více sektorů, protože stavebně Budvar Aréna takovým způsobem řešena není, a stejným způsobem jsme mohli postupovat s rozčleněným hledištěm do oddělených sektorů. Neučinili jsme tak po dohodě s ředitelkou místně příslušné krajské hygienické stanice," uvedl.

"Když jde v našem případě o 150 dlouhodobých partnerů klubu, tak jsme nepovažovali za nosné, abychom hlediště pro 6400 diváků členili na chlívečky pro 10 osob. Jevilo se nám mnohem rozumnější nechat partnery posedat tak, jak uznají za vhodné a nechali jsme tam trochu na nich, aby dodržovali předepsanou vzdálenost. Nicméně všichni měli roušky, všem byla změřena teplota, než vstoupili do zimního stadionu, a všichni použili dezinfekční prostředky," popsal postup.

Podle Bednaříka jsou rozhodnutí nejasná a jak postupovat, se Motor nedozvěděl ani při disciplinárním řízení. "Podřídíme se tady tomu, že na utkání nepustíme dlouhodobé partnery do hlediště, jak tomu bylo ve včerejším utkání. Nicméně se domnívám, že je tím poškodíme," prohlásil.

"Pod dojmem pokuty, kterou jsme dostali, se domnívám, že na zimní stadion smí přijít pouze ti partneři, kteří jsou dlouhodobí, ale nevím, kteří to jsou. A pouze ti, kteří mají přístup do skyboxů, ale ty jsou stabilně řešeny tak, že jsou zasklené, takže nemůže být kontakt těch osob s hledištěm," uvedl Bednařík s tím, že si není jistý, kam tedy v Budvar Aréně partneři mohou.

"Pokud by se jednalo o nezasklené skyboxy, tak je v uvozovkách úplně jedno, jestli jsou ti lidé ve skyboxu nebo v hledišti, protože otevřené skyboxy jsou podle mého názoru nedílnou součástí hlediště. Popravdě řešení nevím, nemáme žádné vysvětlení, jaký způsobem se rozhoduje, co je a není hlediště, co je a není oddělený prostor," dodal Bednařík.

"ČSLH nemá pravomoc rozhodovat, zda a za jakých opatření je možné hrát za stávající situace hokejová utkání. S úřady o tom vedeme každodenní jednání, pro kluby se snažíme domluvit co nejlepší podmínky a i díky těmto jednáním se u nás na rozdíl od některých jiných zemí zápasy hrají," uvedl v tiskové zprávě prezident Českého hokeje Tomáš Král.

"Přístup klubu Madeta Motor České Budějovice naše úsilí jednoznačně poškozuje. Pokud by se podobně zachovaly i jiné kluby, které by platná nařízení porušovaly nebo obcházely, obávám se, že na hokej bychom museli na nějaký čas znovu zapomenout," doplnil Král.

Po omezeních počtu diváků v úvodu soutěže se hrají všechny duely bez fanoušků v hledišti v extralize od 6. října. Potom byly sportovní soutěže přerušené od 12. října. Extraliga získala jako ostatní profesionální ligy výjimku a 7. listopadu se opět rozjela za přísných hygienických podmínek.

"Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro pořádání zápasů Tipsport extraligy a Chance ligy, schválené 4. prosince ministerstvem zdravotnictví, výslovně uložily klubům povinnost zajistit, aby při utkání nebyli v hledišti přítomni diváci," uvedl Viktor Ujčík, předseda disciplinární komise, která Jihočechům přísný trest vyměřila.

"Utkání se podle rozhodnutí ministerstva může účastnit nejvýše 200 osob a v rámci pilotního projektu dalších 300 osob pod podmínkou, že jde o dlouhodobé partnery klubu, kteří se před vstupem prokážou negativním RT-PCR nebo antigenním testem a umístěni budou v oddělených prostorech s kapacitou nejvýše deset osob," prohlásil Ujčík, podle kterého je z dostupných záběrů zřejmé, že podmínky byly při pátečním utkání v Českých Budějovicích porušeny.

