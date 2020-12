Kartička za všechny peníze. Gretzky v dresu Oilers stál víc než milion dolarů

Sběratelská kartička s hokejovou legendou Waynem Gretzkým z jeho nováčkovské sezony v NHL se prodala v online aukci za 1,29 milionu dolarů (28 milionů korun). To znamená nový rekord, dosud nikdy cena za takový hokejový suvenýr nepřesáhla hranici milionu dolarů.

Wayne Gretzky rookie card first hockey card to break $1-million milestone https://t.co/d1zY3efuxu pic.twitter.com/xinOeaAHx4

Kartička z roku 1979, kdy nejlepší hokejista všech dob zahájil v dresu Edmontonu kariéru v NHL, změnila majitele po čtyřech letech a její hodnota se téměř ztrojnásobila. Dosavadní majitel ji tehdy získal za 465.000 dolarů a i to bylo maximum. V roce 2011 byla stejná relikvie prodána za 95.000 dolarů, což tehdy rovněž představovalo rekord.

Sběratelská kartička zobrazující suverénně nejproduktivnějšího hráče NHL v dresu Oilers je jedním z pouhých dvou exemplářů, které znalci mezi více než 5000 existujícími kopiemi ocenili nejvyšším možným stupněm zachovalosti.

Aukční síň Heritage Auctions i proto předvídala, že její hodnota přesáhne poprvé milionovou hranici. "Tahle přes 40 let stará kartička přežívá v perfektním stavu a sběratelé po ní prahnou, protože je to to nejlepší z nejlepšího," konstatoval představitel aukční síně Chris Ivy.