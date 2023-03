Flynnovi při rozhovoru vulgárně nadával divák. Vždy se najde idiot, opáčil hokejista

Přímo během televizního rozhovoru na stadionu v Plzni čelil liberecký hokejový útočník Oscar Flynn vulgárním urážkám od fanouška. Český reprezentant divákovi nadávky oplatil, o pár minut později už byl klidnější.

Bílí Tygři padli ve čtvrtém utkání předkola play off hokejové extraligy v Plzni 1:2 v prodloužení a sérii rozhodne až úterní pátý duel v Liberci. Po nedělním zápase přišel Flynn na rozhovor České televize, do kterého zasáhly hlasité výkřiky z hlediště.

Mixzóna v Plzni je situována přímo pod tribunou, není ani nijak krytá. A tak se jeden z fanoušků rozhodl Flynnovi sdělit, co má na srdci.

Útočník Liberce dostal od redaktora otázku na dvě vyloučení svého týmu v prodloužení, přičemž druhé z nich nakonec rozhodlo o výsledku. "Je pár situací, ke kterým bych se nechtěl vyjadřovat… Bez komentáře, vracíme se domů a budeme bojovat tam," odpovídal.

"Máte sto kilo, chlapi jako kráva, a pořád padáte. Jenom simulujete, ku*vy!" křičel mezitím na Flynna fanoušek.

"Ještě něco?" zvedl hlavu ryšavý útočník. "Ty konkrétně padáš taky, seš ču*ák!" ozvalo se. To už se Flynn neudržel a sám si ulevil: "Ty ses ču*ák, ty vole!"

"Tady to vidíte sami, tady to vidíte sami… Tečka," pousmál se Flynn a pokračoval v televizním rozhovoru. "Máme na to vyhrát. Boží mlýny melou a věřím, že přidáme třetí vítězný zápas," uzavřel.

Sprška z tribuny ale ještě neskončila. "Jak můžeš být v reprezentaci, ty simulante?" vyslechl si Flynn. Sám pak při odchodu do útrob stadionu zaburácel: "M*dám, ty vole, tady tu Plzeň zku*venou."

V hodnocení s dalšími novináři už třiadvacetiletý rodák z anglického Burnley, jenž odehrál za český národní tým čtyři utkání, mluvil s chladnější hlavou.

"Vždycky když potkáte nějakého fanouška, který se chová jako idiot, má v ruce pivo a nerespektuje hráče ani nikoho jiného, je to frustrující," podotkl Flynn.

"Co na to říct. Věděli jsme, že jedeme k těmhle lidem. Bez urážky, jsou tu jinak skvělí fanoušci. Ale u některých to vypadá takhle," poznamenal k Plzni střelec jediného libereckého gólu ve čtvrtém duelu předkola.

Emotivní série, do níž vstupoval Liberec z pátého místa po základní části jako favorit, vyvrcholí pod Ještědem zítra od 19 hodin zápasem o vše.