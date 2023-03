Liberec vyhrál v Plzni a má blíž k postupu. Kometa padla v Mladé Boleslavi

Hokejisté Liberce vyhráli třetí utkání předkola play off extraligy na ledě Plzně 3:1 a v sérii hrané na tři vítězství se ujali vedení 2:1.

Po bezbrankové první třetině se prosadili jako první Indiáni, ale hosté vývoj otočili. Vítězný gól dal v čase 49:46 obránce Petr Kolmann, dvěma body za branku a nahrávku přispěl k úspěchu Severočechů útočník Michal Birner. Čtvrtý zápas je na programu v neděli znovu od 16:30.

Hokejisté Karlových Varů zdolali v druhém utkání předkola play off Olomouc 7:4 a vyrovnali stav série hrané na tři vítězné na 1:1 na zápasy. Pěti body za gól a čtyři asistence se na tom podílel kapitán týmu Energie Jiří Černoch. Hattrick vstřelil za vítěze Petr Koblasa. Souboj o čtvrtfinále bude pokračovat v neděli opět v Karlových Varech.

Mladá Boleslav porazila ve třetím zápase předkola play off extraligy Brno 2:1 a odvrátila možný konec sezony. Domácí zdolali Kometu na svém ledě podvanácté za sebou, dvěma góly v přesilových hrách se o to zasloužil finský obránce Alex Lintuniemi. Brno vede v sérii hrané na tři výhry 2:1, další šanci zajistit si postup do čtvrtfinále bude mít v neděli. Hrát se bude opět v Mladé Boleslavi.

Předkolo play off hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Pour (Zámorský, Rekonen) - 36. Frolík (J. Vlach, Filippi), 50. Kolmann (Balinskis, Birner), 60. Birner (J. Vlach, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, J. Ondráček I - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 4716. Stav série: 1:2.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Bulíř, J. Vlach - A. Dlouhý, P. Jelínek, J. Šír. Trenér: P. Augusta.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Koblasa (O. Beránek, Černoch), 26. Stříteský (Pulpán, Koffer), 28. O. Beránek (Havlín, Černoch), 32. Hladonik (D. Mikyska, Huttula), 45. Koblasa (Černoch, O. Beránek), 57. Černoch, 59. Koblasa (Černoch, Jiskra) - 20. Orsava (J. Knotek), 20. Ondrušek (P. Musil), 25. Kusko (Bambula, Plášek), 49. Bambula (Rašner, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:9, navíc Gríger (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 4164. Stav série: 1:1.

Karlovy Vary: Š. Lukeš (21. Habal) - Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, D. Mikyska, Dlapa, Bartejs - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Kusko, J. Knotek, Bambula - Plášek, Klimek, Navrátil - A. Rutar, Menšík, Kucsera. Trenér: J. Tomajko.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Lintuniemi (Pláněk, Fořt), 33. Lintuniemi (Lantoši) - 28. Strömberg (Horký, Kundrátek). Rozhodčí: Úlehla, Kika - J. Svoboda, Axman. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Diváci: 3922. Stav série: 1:2.

Mladá Boleslav: Krošelj - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Lunter - Šťastný, Fořt, Söderlund - Šmerha, O. Najman, Malát - Kelly Klíma, Bičevskis, J. Stránský. Trenér: Kalous.

Brno: Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Zaťovič - Pospíšil, Kollár, Flek - Šalé, Strömberg, A. Zbořil - Koblížek, Zembol, Vincour - Ondráček. Trenér: P. Martinec.