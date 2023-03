Bizarní složení týmu NHL. Je k smíchu, ztrhal ho bývalý hráč po příchodu Voráčka

Severoamerická NHL je nejlepší hokejovou ligou planety. To ale neznamená, že v ní všechno funguje, jak má. Nejzářnějším příkladem poslední doby jsou arizonští Coyotes, kteří kvůli pokračující gymnastice s rozpočtem schytávají ostrou kritiku.

V obraně Shea Weber s Chrisem Prongerem, v útoku Pavel Dacjuk, Marián Hossa, Andrew Ladd či Bryan Little. Není těžké si představit, že tým s těmito hokejisty by v určité době měl šanci na Stanley Cup.

Není to náhodný výběr, všichni jedním mužstvem skutečně prošli, Arizonou. Tři z nich tam stále působí. Problém je v tom, že za ni neodehráli, respektive neodehrají jediné utkání.

Ani to neměli v plánu.

Klub z metropolitní oblasti Phoenixu získal tyto hvězdy jen jako "mrtvé duše", o nichž věděl, že v NHL kvůli nalomenému zdraví či z jiných důvodů už nenastoupí.

Proč by něco takového dělal? Přece kvůli platovému stropu, resp. platové podlaze.

Každý klub musí do hráčů investovat alespoň ligové minimum, v aktuální sezoně je to 60,2 milionu dolarů. Pravidlo má zaručit relativní vyrovnanost soutěže, neboť na tým, který v každém druhém zápase prohrává dvouciferným rozdílem, by nejspíš chodil málokdo.

Arizona na to ale jde po svém. V souladu s pravidly, ale velmi kontroverzně. Do zápasů posílá tým, který pod stropem zabírá pouze kolem 42 milionů, a podlahu překračuje díky "mrtvým duším" v hodnotě necelých 27 milionů. Těm navíc tolik peněz stejně neposílá.

Příkladem budiž Weber. Kdysi jeden z nejlepších beků planety zabírá pod stropem 7,9 milionu, ale vzhledem k nerovnoměrnému rozložení peněz ve smlouvě si letos přijde "jen" na tři miliony. V dalších třech letech už to bude pokaždé jen milion. Kontrakt je navíc pojištěný, takže Arizona nakonec hráči zaplatí jen zanedbatelnou částku, případně vůbec nic.

Podobné je to s Jakubem Voráčkem, kterého Coyotes také získali před letošní uzávěrkou přestupů. Český křídelník, zmítaný otřesy mozku, má sice určitou šanci na návrat v příští sezoně, ale trejd do Arizony naznačuje spíš to, že je konec.

Coyotes uměle navyšují rozpočet také tím, že platí hokejisty jiných týmů, jakkoliv to zní bizarně.

Jedním z nich (celkem jsou tři) je Patrick Kane, kterého Rangers nedávno získali s tím, že Chicago si ponechalo polovinu útočníkovy 10,5milionové gáže a Arizona přebrala další čtvrtinu - za to získala volbu ve třetím kole draftu 2025.

Dělení nákladných hráčských smluv při výměnách je v NHL běžná praxe. Vcelku kvete i byznys s kontrakty dlouhodobě zraněných hráčů, protože kvůli složitému systému se můžou hodit klubům, které mají problém s naplněním rozpočtu, i těm, které platový strop překračují.

Nikdo však "neskladuje" marody do takové míry jako Arizona.

K tomu si připočtěte, že po minulé sezoně musel klub kvůli sporům s městem Glendale ohledně finančních nesrovnalostí opustit stadion s více než 17tisícovou kapacitou a přestěhovat se minimálně na tři roky do univerzitní Mullett Areny, která nabízí pouhých 4600 míst.

Také je řeč o týmu, který letos podesáté za posledních jedenáct let nepostoupí do prvního kola play off. Jako by byl ve fázi permanentní přestavby. Trpělivost dochází.

"Coyotes jsou k smíchu," vypálil nedávno bývalý hokejista John Scott, který za Arizonu chvíli nastupoval. Reakci sepsal krátce poté, co klub přibral do "skladu" marodů Voráčka.

"Gary Bettman (šéf NHL - pozn. red) si dělá starosti, když týmy používají listinu dlouhodobě zraněných hráčů k tomu, aby utrácely víc peněz, ale nevadí mu, když se tato listina používá k tomu, abyste neutratili nic a abyste v univerzitní hale nasazovali mužstvo na úrovni AHL," doplnil Scott s odkazem na farmářskou soutěž.

Nekvalita arizonského kádru je znát. Tým, za nějž pravidelně chytá Karel Vejmelka, patří mezi nejhorší v lize a po odchodech několika opor před přestupní uzávěrkou by se mohl propadnout na úplné dno.

Bettman každopádně doufá, že Arizonu v bližší době potká strmý vzlet. I proto, že metropolitní oblast Phoenixu je z byznysového hlediska velmi cenná - počtem obyvatel patří mezi deset největších ve Spojených státech.

Plán na obrodu existuje. Pro nadcházející tři drafty mají Coyotes k dispozici hned 22 výběrů v prvních třech kolech, tedy dvaapůlkrát víc, než je obvyklé. V posledních letech navíc mohutně investovali do skautů.

Majitel klubu Alex Meruelo spoléhá také na to, že od podzimu 2026 bude Arizona nastupovat v nové aréně s kapacitou pro NHL. Záleží na tom, jestli obyvatelé města Tempe, ležícího hned vedle Phoenixu, podpoří rozsáhlý projekt v květnovém referendu.

Pokud ano, dostanou Coyotes šanci přesvědčit kritiky, že do slavné ligy patří. Klíčový má být zmíněný rok 2026. "V tu chvíli už se Arizona musí chovat jako tým NHL. Protože to, co předvádí teď, je prostě trapas," napsal Mark Lazerus z webu The Athletic.