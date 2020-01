Rekord extraligy i strach, že nepůjde hrát. Ať neprší, modlí se týmy před Open Air

Hokejová extraliga vyhlíží očekávaný svátek. A také divácký rekord. Má ho přinést dnešní klání Sparty a Litvínova v Drážďanech. Netradiční boj pod širým nebem si zřejmě víc užijí Pražané.

"Bude bomba, až se zaplní tribuny, bude nasvícený led… Trošku jsem se asi namlsal i tím zápasem Winter Classic, kdy tam byly ohňostroje a přelety stíhaček. To asi zítra nebude, ale přimhouřím oči," smál se litvínovský forvard Richard Jarůšek.

Tradici zápasů Winter Classic spustila zámořská NHL v roce 2008, nicméně poprvé se pod širým nebem ukázala ještě o pět let dříve. Inspiraci nabrala v univerzitní lize.

Populární show se postupně přelila do celého hokejového světa. Extraliga ji uspořádá počtvrté. Ovšem vůbec poprvé mimo Česko.

Dějištěm třaskavé podívané bude Stadion Rudolfa Harbiga v německých Drážďanech s kapacitou přes 32 tisíc diváků. Rozhodčí vhodí úvodní buly v 19:30.

"Je super, že se něco takového zorganizovalo, pro mě osobně zážitek do konce života," radoval se útočník Sparty Michal Řepík. "Pokud by se takové akce konaly častěji, jenom dobře. Jde o zpestření pro hráče i diváky. Na druhou stranu uspořádání takové události není nejlevnější, stojí to hodně peněz, není to snadné. Ale jednou za pár let je to super."

Protože den před událostí zbývalo v prodeji už jen pár vstupenek, téměř jistě padne extraligový rekord (21 500 diváků).

Extraligová klání pod otevřeným nebem Leden 2011: Pardubice na ploše plochodrážního stadionu ve Svítkově hostily Brno, které porazily 4:2. Vůbec první duel extraligy pod otevřeným nebem sledovalo 17 140 diváků. Leden 2016: V Brně za Lužánkami porazila domácí Kometa hosty z Plzně 5:2. Přišlo 18 514 lidí. Leden 2016. Divácký rekord nicméně přišel až o pět dní později, kdy na stejné místo dorazilo 21 500 diváků. Domácí však neslavili, pražské Spartě podlehli 2:4.

V Drážďanech už mají s organizací zápasu pod otevřenou oblohou zkušenosti. V lednu 2016 ve druhé německé lize na utkání mezi domácím týmem a Weisswasserem (nynější Lausitzer) zavítalo téměř 32 tisíc fanoušků.

Hokejové Drážďany nastoupí také dnes. Jejich saská bitva s Lausitzerem od 16:00 bude jistým předkrmem před večerní extraligou.

Strašákem obou duelů je počasí. Podle předpovědí není vyloučené, že zaprší. V takovém případě by se hokejistům hrálo podstatně hůř. Možná by došlo na častější pauzy.

"Budeme se za počasí modlit, může toho hodně ovlivnit," řekl trenér Pražanů Uwe Krupp. "Snad to bude v pohodě. Ať mrzne, ale hlavně ať neprší."

"Asi by to nebylo dobré," komentoval potenciální "spršku" Řepík. "Záleží, zda by poprchávalo, nebo byl slejvák… Pak by se asi moc hrát nedalo. Puk navíc v loužích neklouže, což pro hokej není vůbec dobré."

Uvolněnějším mužstem před nevšední podívanou je Sparta, která vede tabulku základní části. I když má před druhým Libercem pouze jednobodový náskok a tři zápasy navrch, nesvazuje ji nervozita.

Naopak Litvínov je druhý od konce. Od posledních Pardubic ho dělí jen tři body. Hrozba sestupu je tedy velmi reálná.

"Všichni si to budou chtít užít, ale my potřebujeme vyhrát," zdůraznil trenér Vervy Vladimír Kýhos. "Hráči si to ale uvědomují, že je třeba bodovat. Bude určitě důležité do toho zápasu dobře vstoupit, protože jestli bude třeba pršet, tak se stav 0:2 bude dohánět ještě mnohem hůř než normálně."

Favoritem nicméně zůstává Sparta. Její kouč Krupp prohlásil: "Je to něco mimořádného, výjimečná událost, velká věc pro hráče, vídáme takové zápasy v televizi… Ale samozřejmě je to zároveň po všech stránkách něco úplně jiného. Je to show, z níž pořád chcete tři body."