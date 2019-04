Vstávání na ranní šichtu zhořkne. Využili jsme toho, že Třinec stál, těšilo Kováře

před 7 minutami

Po jednoznačné sérii proti Vítkovicím se třinecká mašina na úvod semifinále zadrhla a podlehla Plzni 1:4. Indiáni svého soupeře od začátku přehrávali, vytvořili si náskok a nepustili jej. Jan Kovář s Milanem Gulašem se na výhře podíleli každý třemi body.

Třinečtí hokejisté hráli v play off poprvé od 19 hodin, zatímco tradičně začínají jejich domácí zápasy v celé sezoně o dvě hodiny dříve. V letošní vyřazovací části byl nový hrací čas zařazen kvůli vysílateli O2 TV.

Příznivci Ocelářů vyjádřili svou nespokojenost transparentem ve třetí třetině, kdy vybalili nápis "Příjemné vstávání na ranní přeje O2 TV". Početná základna třineckých fanoušků totiž pracuje v místních železárnách a (nejen) tam začíná ranní směna už v šest hodin.

A také na ledě se zdálo, že Třinci pozdější start nechutná. "Věděli jsme, že měli s Vítkovicemi rychlou sérii a dlouho stáli. My jsme byli rozehraní a bylo to vidět," hodnotil plzeňský útočník Jan Kovář, jehož tým bojoval ve čtvrtfinále s Olomoucí o tři zápasy a šest dní déle než Třinec.

Reprezentační centr v zápase asistoval při vítězné brance parťáka Gulaše z konce první třetiny a sám potom výhru pojistil dvěma zásahy. "Někdy to tak vyjde, ale zítra je zase nový den," komentoval Kovář stroze bodově plodnou spolupráci s Gulašem, který měl ke gólu dvě přihrávky.

Při trefě na 3:0 ujeli Plzeňští chybujícím Ocelářům dokonce ve čtyřech proti jedinému bránícímu hráči a Kovář doklepl puk do prázdné branky. "V takové situaci jsem byl naposledy na tréninku," usmíval se. "Je potřeba ocenit skvělou práci Petra Straky, on to vybojoval," dodal Kovář.

"Vypadali jsme na ledě jako školáci, ale vsadili jsme tam všechno na útočnou kartu, chtěli jsme gól utlouct. Nahrnuli jsme se dopředu, nevyplatilo se nám to," popsal propadnutí třinecký útočník Jiří Polanský.

Dvaadvacetiletý Frodl podržel Plzeň v důležitých chvílích

Ještě před uklidňujícím gólem ovšem právě Kovář fauloval brankáře Šimona Hrubce a umožnil Třinci hrát déle než minutu v pěti proti třem. "Byl to zbytečný faul, který se nesmí stát," kál se bývalý útočník Magnitogorsku. Škoda ale oslabení přestála bez úhony.

"Naštěstí mi kluci pomohli. Vyklekali nějaké střely, Frodlík (Dominik Frodl) v brance podal výborný výkon," ocenil Kovář. Dvaadvacetiletý gólman se rychle oklepal z kuriózní branky v sedmém utkání s Olomoucí, ve kterém inkasoval po střele z velké dálky, a v Třinci chytal velmi jistě.

Druhé čisté konto v play off v kariéře ztratil Frodl po trestném střílení Martina Růžičky ve 45. minutě. "Ale hlavně mi šlo o výhru, tohle jde úplně stranou. Jsem rád, že jsme odehráli dobrý zápas a Třinec moc příležitostí neměl," podotkl brankář, který je v Plzni jedničkou po příchodu ze Slavie.

"Plno střel na mě vůbec neprošlo, takhle se v play off hraje. Nemůžeme hrát s Třincem hurá hokej nahoru dolů, odehráli jsme to výborně," chválil si Frodl. "Zlepšili jsme se oproti některým zápasům s Olomoucí, přišli jsme na to," dodal ryšavý "Frodo", který zapsal 21 zákroků.

Chyběla nám i bojovnost, zlobil se Polanský

Ve druhém utkání ve čtvrtek od 17 hodin (ČT Sport) budou chtít Třinečtí přidat i na bojovnosti. "První zápas té série neměl parametry play off. Musíme se vrátit k tomu, co chceme hrát, co nás předtím zdobilo," nabádal Polanský, který spálil dvě slibné šance.

Za stavu 0:2 střílel do tyče zase bývalý dlouholetý plzeňský útočník, nyní ve službách Třince, Martin Adamský. "Za toho stavu byl zápas hratelný, ale nelepilo nám to a dostávali jsme góly po hrubých chybách. Věřím, že příští výkon bude jiný," řekl domácí trenér Václav Varaďa.

Plzeň zvládla v této sezoně i třetí utkání v Třinci vítězně, ve čtvrtek může hrát ve větším klidu a zabojovat o ještě mnohem příjemnější polštář.