Svačina: Slova Fialy nekomentuju. Kometa prožívá nejhorší krizi za posledních pět let

Nástup Libora Zábranského na střídačku Komety neměl pro Brňany okamžitý přínos. Na ledě Třince prohráli v dohrávce 15. kola hokejové extraligy 3:6 a připsali si šestou porážku v řadě. Tak černou sérii zažili naposled v říjnu 2014. Útočníka Vladimíra Svačinu v zápase proti jeho bývalému klubu svazovala nervozita.

Byl z vaší strany nepovedený začátek zápasu v Třinci daný nervozitou z dlouhé série porážek? Ve 14. minutě jste prohrávali 0:3.

Těžko říct. Nemůžu mluvit za ostatní kluky, ale z mé strany to bylo trochu nervózní. Trochu to tady na mě po mém působení v Třinci dýchlo. Musíme se kouknout, co jsme udělali špatně, a dále hlavně pracovat na tréninku, pilovat hru. Nejde lusknout prstem, aby ze dne na den všechno najednou šlo.

Jak jste vnímal to, co se v Kometě dělo v posledních dnech? Pod trenérem Petrem Fialou jste odehrál devět zápasů, než rezignoval.

Snažil jsem se tím nezaobírat. Jsou to věci, které neovlivním. My hráči jsme od toho, abychom předváděli dobré výkony na ledě a tyto věci se vůbec nemusely dít. Soustředil jsem se sám na sebe, abych předvedl co nejlepší výkon.

Zahrál jste si v posledním týdnu dvakrát proti svým bývalým klubům Vítkovicím a Třinci, jaké to pro vás bylo?

Snažím se neřešit, kde hrajeme. Ve Vítkovicích to bylo v pohodě, už je to dlouhá doba, co jsem za ně hrál. Tady v Třinci to na mě trošku dýchlo, jak jsem říkal. Po minulé sezoně jsem si to tady chtěl užít a odehrát dobrý zápas. Nedopadlo to podle představ.

Jel jste do Třince navnaděný po tom, co jste s ním na jaře slavil mistrovský titul, pro vás v extralize na čtvrtý pokus?

Je to tak. Chtěl jsem tady vyhrát, ale nejen já. Celá kabina jsme to chtěli zvrátit a nastartovat vítěznou vlnu. Bohužel se to nepovedlo a čeká nás další práce. Dva tréninky ve dvou dnech a jdeme na Hradec.

Třinecký útočník Matěj Stránský proti vám vstřelil dva góly a přidal dvě asistence, byl hráčem utkání. Co říkáte na jeho výkon?

Osobně ho neznám, ale zápas mu opravdu sedl. Víme, že Třinec má spoustu šikovných kluků, že to není jen o tomhle jednom. Hlavně v přesilovkách je to pak těžké, když máme o chlapa méně. Nebyla to sranda.

Jak jste reagoval na slova končícího trenéra Fialy, který v neděli řekl, že kabina v Brně nekopala za stejné cíle jako on, a proto končí?

K tomu se nebudu vyjadřovat. Jsem tady, abych zhodnotil dnešní zápas.

Kometa má mnoho zkušených hráčů, je teď na nich, aby v šatně něco řekli a nastartovali po šesti prohrách zlom k lepšímu?

Myslím, že za to musíme vzít úplně všichni. Jsme všichni na stejné lodi. Je nás tam 25 hráčů plus realizační tým a všichni jdeme za jedním cílem. Ne pouze zkušení hráči.

Jak složité pro vás bylo hrát za neustálého měnění sestavy, kterým chtěl nový trenér Zábranský výkon mužstva rozhýbat?

Avizoval, že v daném zápase budou dohrávat jen ti nejlepší. Myslím, že máme systém daný. Ať jsme na ledě s kýmkoliv, měli bychom pořád dělat to samé. Je jedno, jestli tam jsem zrovna s první nebo čtvrtkou pětkou. Pokyny máme všichni stejné, takže to nehrálo až takovou roli.