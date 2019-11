Kdyby Bartošák odešel do KHL, mohlo být hůře, přemítá Málek. Kometa je rozklížená

Roman Málek

Expert O2 TV, někdejší český šampion a špičkový brankář Roman Málek rozebírá pro Aktuálně.cz dění v hokejové extralize. Vrací se k přerušení kariéry reprezentačního gólmana Patrika Bartošáka a komentuje herní nepohodu, do které zabředly Kometa a Hradec.

Zpráva o problémech Patrika Bartošáka mě zaskočila. Na začátek je třeba říct, že je strašně těžké jeho situaci hodnotit. Nikdo není v jeho kůži a ani nežije jeho život, ale že se s ním děje tohle, to by mě ve snu nenapadlo.

Když má někdo psychické potíže a řeší to alkoholem, je to vždy smutné. Pozitivní tady je, že se z toho sám Patrik chce dostat a vyhledá pomoc.

Znám ho ještě z Vítkovic, kde s námi za mých časů trénoval v létě jako junior, než odletěl do Ameriky. Mám ho rád a jako gólman je výborný, což v minulé sezoně jasně potvrzoval. Letos to od začátku nového ročníku nebylo ono a bylo znát, že se s Patrikem něco děje. Ale zrovna tohle?

Jen to dokazuje, že podobné problémy mohou potkat kohokoliv. Patrik bral v Třinci nadstandardní peníze, skvěle chytal na mistrovství světa v Bratislavě. Ale to je jen takové pozlátko. I ta sláva, polní tráva. Nikdo mu nevidí do hlavy a nikdo neví, co se děje, když se Patrik zavře doma.

Je to smutné i z pohledu jeho fanoušků, protože mnoho kluků si na něj hraje a tohle zjištění je teď ovlivní. Pokud ho mají jako vzor, jsou z toho určitě trochu opaření, co se to s ním vůbec stalo.

Nicméně věřím, že když bude sám chtít, vrátí se ve výborné formě. V tomto směru o něj nemám strach. Je dobře, že je to venku, a navíc je to takový strašák pro ostatní, aby to nenechali zajít takhle daleko. A těch případů je bohužel několik, na jaře si sáhl na život Adam Svoboda.

Nikdo přesně neví, co se v jeho případě odehrálo, ale zkrátka to nechal dojít až příliš daleko a třeba mu nikdo nepomohl. Tady u Patrika to zatím dopadlo ještě dobře. A když se zase vrátí silný, jako přišel z Ameriky do Vítkovic, může to být silný příběh a inspirace pro ostatní.

Jsem rád, že pokud o něj byl zájem v KHL, nevyšlo to. Protože Rusko je specifické, byl by tam sám a bez jakéhokoliv zázemí. Nedej bože, že by se mu hned první nebo druhý zápas nevydařil, bylo by to možná ještě horší. Možnosti v Rusku jsou velké a nebylo by to dobré.

Ještě se vrátím k těm jeho výkonům v Třinci. Neměl formu, čekaly se od něj opravdu velké věci. Třeba já jsem očekával, že s Patrikem v brance bude Třinec neporazitelný. Mužstvo má možná nejlepší v lize.

Patrik dostal pár špatných gólů, ale na druhou stranu se z toho postupně vylízal. Měl úspěšnost přes 93 procent, dva góly na zápas. I když měl v hlavě své problémy, v brance to pořád zvládal. Jenže potom už toho stresu a všeho kolem bylo asi moc. Dopadlo to, jak to dopadlo.

Kometa je rozklížená, ale Fialův konec překvapil

V Kometě skončil trenér Petr Fiala a pro mě je to překvapení. Brno mělo solidní začátek sezony a přestože nedávalo moc gólů, bylo nahoře díky výbornému Karlu Vejmelkovi v brance. Teď ale přišlo pět porážek v řadě a trenér už si asi nevěděl rady, chtěl dát celé organizaci nový impulz.

Související Na lavičku hokejové Komety se vrací Libor Zábranský

Hráči Komety budou mít možná nějaký problém v kabině, byť na dálku se to složitě posuzuje. Ovšem výpadky v zápasech se Spartou a Vítkovicemi tomu jasně napovídají. V Praze vedla Kometa ještě ve třetí třetině 4:1 a prohrála 4:5. V Ostravě ztratila náskok 3:0 a padla na nájezdy.

Pokud se to stane dvakrát za tři zápasy, zamává to i s tak zkušeným mužstvem, jaké má Kometa. Do toho domácí porážky se sedmi góly od Zlína a Karlových Varů. Se Zlínem to byl zápas blbec, takový jednou za sezonu potká každého. Vary včera Kometu jednoznačně přehrály, a to ještě Vejmelka několik tutových šancí v brance pochytal.

Petr Fiala je podle mě dobrý trenér, hráče na soupeře určitě pokaždé nachystal, ale na ledě už je to na nich. Kometa je viditelně rozklížená, není v pohodě. Chybí jí Martin Erat, obrovská osobnost, nebo Peter Mueller. S vědomím, že máte na ledě kanonýra, by se hrálo lépe.

Sice mají Tomáše Plekance a další zkušené borce Ondru Němce či Martina Zaťoviče, ale na každého přijde krize. Na druhou stranu u Komety jsme byli v posledních letech zvyklí, že se rozjíždí pomaleji, základní část má takovou nijakou, ale play off potom stojí za to.

Také proto jsem už teď Fialův konec na postu trenéra nečekal.

Hradec změnil hru a nevytváří si šance

Nedaří se Kometě a nedaří se ani Hradci. Nevím, jestli už mají o svém kroku s angažováním Vladimíra Růžičky nějaké pochybnosti, ale já jsem už minule říkal, že Hradec byl v minulé sezoně nastavený na nějakou cestu, a ta se teď zničehonic ustřihla. Nevím, kam to povede.

Viděl jsem Hradec na Spartě a včera proti Třinci. Nehrají tak aktivní hokej jako předtím a nevytvářejí si skoro žádné šance. Proti Spartě snad neměli za 60 minut ani jednu pořádnou. Hradec soupeře nepřehraje, nepřestřílí a stejně jako před příchodem Růžičky má problém dávat góly.

Růžička vždycky sázel na výbornou obranu, dostávat maximálně dva góly a na dva na tři vyhrávat. Tenhle rukopis tam je, akorát že Hradec i docela zbytečně inkasuje. Bude zajímavé sledovat, jestli se z toho dostanou.

Pořád jsou v relativně klidných vodách tabulky, tah s Růžičkou by pořád mohl slavit úspěch. Záleží, jak to vezmou hráči. Jestli půjdou za trenérem a jestli tomu budou věřit. Každý trenér má své "oblíbence" a pokud hrál někdo za Tomáše Martince více nebo méně, teď to může být opačně.