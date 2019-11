Jágr o bezmoci za komunismu: Lidi, kteří dřeli, ani nedostali příležitost

Hvězdný útočník Jaromír Jágr i přes zranění z konce pátečního domácího duelu se Zlínem nechyběl v dresu Kladna dnes v Olomouci a před vyprodaným hledištěm se radoval se svým týmem opět z plného bodového zisku. Rytíři se díky tomu posunuli na 10. pozici.

"Věděli jsme, že zápasy se Zlínem a Olomoucí, tedy týmy kolem nás, jsou důležité. Každý bod je pro nás samozřejmě zlatý. Dnes nás podržel brankář Godla, je to už druhý zápas v řadě, kdy zachytal výborně," pochválil slovenského gólmana sedmačtyřicetiletý hrající majitel Kladna.

Přiznal, že ve třetí třetině mu zatrnulo, když se zdálo, že se Godla po jedné střele zranil. Nakonec se ale ukázalo, že jen dostal ránu do nechráněného místa. "Je to náš klíčový hráč. Ale vlastně při jakémkoliv zranění bychom to museli lepit dorostenci, protože nemáme širokou sestavu," uvedl Jágr.

Sám odstoupil necelé tři minuty před koncem duelu se Zlínem, kdy odjel předčasné z přesilové hry a zůstal v péči maséra. V sobotu netrénoval. "Moje zranění se díkybohu nezhoršuje. Začínám v lehkosti, do ničeho nejdu a čekám, až se to zahřeje. Kdyby to nešlo, tak do toho samozřejmě nejdu, protože vím, že by se to pak mohlo protáhnout," podotkl Jágr.

Výhry z Olomouce si velice cenil. "Musím říct, že tu není jednoduché hrát. Jsou to bojovníci a jsou hodně silní. My jsme dnes měli velké štěstí, že se k nám odrážely puky. My nebudeme střílet sedm gólů za zápas. Víme ale, že je to v nás. Když nebudeme dělat chyby a bude nám takto chytat gólman, tak můžeme porazit kohokoliv," řekl.

"Většinu bodů jsme získali doma proti skvělým týmům. S těmi zespodu je to úmorný boj, to není o hokejové kráse. Hráči v Olomouci i ve Zlíně jsou silní a dohrávají osobní souboje. Bolí to daleko víc, než když hrajete proti technickým hráčům," uvedl Jágr.

"Ve třetí třetině jsem dostal loktem do obličeje, do zubů. Neříkám ale, že to udělal schválně, to je prostě chlap proti chlapovi. Mně se to taky někdy stane, když bojuji o puk, že někomu dám. Krátká střídání nebyla kvůli zranění, to už tak prostě je. Vedli jsme 3:0 a potřebovali jsme to kouskovat a bránit," prohlásil.

"Měli jsme štěstí, že byl výsledek dlouho 3:0, protože je tu fakt těžké hrát. Navíc tu je široké kluziště, na to nejsme vůbec zvyklí. Prostředí a divácká kulisa je podobná jako u nás na Kladně. Celkově je to podobný zimák, takže to pro mě nebyl problém. Jen je led o čtyři metry širší," prohlásil.

Kladno díky Jágrovi hraje venku neustále před vyprodanými halami. "Nemůžeme koukat na to, jestli na nás přijdou lidi nebo ne. Musíme sbírat body, to je pro nás důležité. Naposledy jsem tu hrál s Jágr Teamem, ale to nejsou opravdové zápasy," prohlásil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.

Vyjádřil se i k dnešnímu 30. výročí sametové revoluce. "Kdyby nebylo 17. listopadu, tak bych nikdy nemohl hrát v osmnácti NHL. Jedna věc je dřít, další věc je ale dostat příležitost. Spousta lidí, kteří dřeli a chtěli být nejlepší, nedostali příležitost. To byla asi taková největší bezmoc během komunismu," řekl Jágr.

"Tam ani nešlo o ten systém, ale o to, že měli výhodu ti, kteří byli ve straně. Listopadem to padlo a každý pak měl dá se říct stejné příležitosti. To je ta odpověď pro mě. Tím, že se to stalo, jsem dostal příležitost jít ven," prohlásil.

Zmínil i kanonýra Václava Nedomanského, který bude na začátku příštího týdne jako druhý Čech po Dominiku Haškovi uveden do Síně slávy v Torontu.

"Na to, co udělal Václav Nedomanský, jsi potřeboval mít koule. Tam už jsi nemyslel jen na sebe, ale na všechny příbuzné a celou rodinu. Nikdo nevěděl, co se stane, kdy ten systém spadne, kdy uvidíš svoji rodinu nebo jestli se vůbec někdy vrátíš do Čech," komentoval Nedomanského emigraci z roku 1974.

"Samozřejmě je jednodušší odejít, když jsi svobodný a bezdětný, ale když máš rodinu, tak je to těžké. Takových příběhů byla spousta a on byl jedním z těch, kterým se to povedlo. Navíc ještě udělal skvělou kariéru. Dnes to mají kluci možná lehčí, ale to, co je lehčí, ještě nemusí být nutně lepší. Když chceš něco dokázat, tak si musíš projít tou nejtěžší cestou," dodal Jágr.