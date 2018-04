Nervózní Kometa? Snad jsme je vykolejili, ale teď do toho půjdou ještě víc, tuší Petružálek

před 1 hodinou

Útočník Ocelářů Jakub Petružálek skolil Kometu v prvním finále play off dvěma góly. Zkušený forvard si v základní části prošel zdravotními lapáliemi, ale teď chce do sbírky druhý extraligový titul. Na stejném ledě, kde získal ten první v barvách Litvínova. Třinec připravil Brňanům výhrou 5:1 nejtěžší porážku v play off od roku 2015 a doufá, že rozjetého soupeře zčásti nalomil.

V šesté minutě jste vedli 2:0. Byl to ideální scénář, že?

V obou předchozích sériích se nám dařilo chytit začátky zápasů. Teď to bylo podobné, vždycky vám to pomůže psychicky, zlehčí vám to nohy.

Jak si vysvětlujete, že jste Kometu dostali v úvodu pod velký tlak?

Držíme se toho, co si v kabině řekneme. V momentě, kdy někdo vybočí z toho, co máme dělat, nabízíme soupeři šance. Kometa jich měla dost, ale myslím, že jsme se drželi své hry. Může to být dlouhá série na sedm zápasů. Nesmíme je pouštět do přečíslení, hrát dobře střední pásmo.

Poprvé jste byli vyloučeni až skoro v půlce utkání. Byla to náhoda?

Chceme si na to dát velký pozor, hodně nás to tíží. Potom už těch faulů bylo víc a Kometa mívá přesilovky smrtící. Musíme se toho vyvarovat, je to o osobní disciplíně každého hráče zvlášť, ale také celého týmu.

Kolik času v přípravě jste věnovali Kometě a kolik sobě?

Řekl bych, že jsme sledovali my je stejně jako oni nás. V dnešní době máte k dispozici všechny možné techniky, video. Každý ví o každém všechno, u nás to nic speciálního nebylo. Musíme hrát kompaktně.

Na co jste přišli u Komety? Hrála skvěle, není ve finále náhodou.

Je to výborný tým, není náhoda, že jsou rok po titulu zase ve finále. Předvádí výborný hokej. První zápas jsme vyhráli, ale jak už tady říkalo milion kluků: 'Ve dvanáct to padá, musíme se připravit na druhé utkání.'

V závěru Brňané přiostřili. Bylo těžké udržet nervy na uzdě?

Asi to k tomu patří. Kolikrát jsme to předváděli i my, třeba když jsme prohrávali s Pardubicemi. Strhnete se tím, chcete je vyvést z míry.

A trochu naťuknout soupeře do dalšího zápasu, že?

Myslím, že to tak je. Jak říkám, udělali jsme to v šestém zápase čtvrtfinále, kdy jsme v Pardubicích prohrávali a neměli jsme co ztratit. Naším úkolem bylo vyhrát třetí třetinu a připravit se na sedmý zápas, který se nám pak doma povedl. O totéž se na konci pokusila Kometa.

Může být pro vás pozitivní, že jste Kometu znervóznili?

Ano, jsem jedině rád. I tohle malé vykolejení nám může pomoct.

Překvapilo vás trochu, jak se nechali strhnout?

Asi ano. Jsou tam někteří výborní hráči, od kterých bych to nečekal. Je jasné, že v druhém utkání do toho Kometa půjde ještě víc.

Při druhém gólu jste se trefil do šibenice, u prvního se k vám odrazil puk po nepovedené střele Erika Hrni. Doufal jste, že vám přihraje?

Možná kdyby mi nahrával, nedopadlo by to tak dobře. On šel vyloženě do střely, ujelo mu to. Na náhody nevěřím, ale odrazilo se to ke mně, plácl jsem do puku a spadlo to do prázdné branky.

Byl to gól na 3:1, těsně předtím jste trefil tyčku. Rozhodlo to?

Nejspíš ano. Jsem rád, že se v přesilovkách objevily náznaky toho, co si říkáme při tréninku. I když nám nevyšly úplně, něco je vidět.

Dosud ležela chvála za výkony v play off hlavně na hráčích čtvrté formace, v prvním finále se to trochu přelilo. Co k tomu říct?

O tom je play off. U nás může dát gól jakákoliv lajna, u nich taky. Oba dva týmy jsou hodně kvalitní a v tomhle vyrovnané.

Jak moc vás strhla atmosféra vyprodaného stadionu?

Hraje vám to doma do karet. Fanoušci byli vynikající, taky Kometa jich přivezla hodně. Říkám klukům v kabině, že si musíme užívat každou minutu, tohle nemusí přijít už nikdy v kariéře. Fanoušci hulákají, patří to k tomu. V Čechách je to specifické, třeba v Rusku se takhle ani nefandí.