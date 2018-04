Aittokallio si údajně domluvil návrat do Finska. Spartu zaskočil, smlouva mu stále platí

před 13 minutami

Finský hokejový brankář Sami Aittokallio nejspíš odejde ze Sparty. Finský klub Sport Vaasa oznámil jeho angažování na oficiálním webu.

Vaasa - Finský hokejový brankář Sami Aittokallio již podle všeho nebude pokračovat v pražské Spartě, kde mu po sezoně končí smlouva. Finský klub Sport Vaasa na svém oficiálním webu oznámil, že pětadvacetiletého gólmana angažoval.

"Je to velmi překvapivá informace. Sami Aittokallio má totiž se Spartou smlouvu do 30. dubna, čili do té doby nemůže uzavírat jiné kontrakty. A navíc jednáme o prodloužení spolupráce i pro další sezonu. Nabídku již dostal…," uvedla Sparta na twitteru.

Je však velmi pravděpodobné, že se Aittokallio rozhodl po roce vrátit do Finska, kde v předešlých dvou letech chytal za Oulu. V extralize odchovanec Ilvesu Tampere nastoupil včetně play off k 31 zápasům s průměrem 2,47 inkasovaných gólů na utkání a úspěšností zákroků 91,39 procent.