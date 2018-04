Kometa po dvou letech ztrácí. Hráli jsme jednoduše, jejich forma nás nestrašila, řekl Marcinko

před 25 minutami

Třinec zvládl vstup do finálové série hokejové extraligy proti Kometě na výbornou, zvítězil 5:1 a připravil Brňanům teprve druhou porážku v letošním play off. Za rozhodnutého stavu přidala Kometa na důrazu, podle Tomáše Marcinka někdy až zbytečně příliš.

Třinec - Třinečtí hokejisté zdolali Brno v prvním finále extraligy 5:1 a dostali Kometu do situace, kterou dva roky nepamatuje. Z úvodního náporu se Brňané vzpamatovali, ale pak je zlomily góly Petružálka.

Utkání začalo svižně, už v šesté minutě domácí vedli 2:0. "Chceme hrát přímočarý hokej, Kometa taky spoléhá na brejky a přečíslení. V úvodu vznikly šance, naše góly byly výsledkem práce a forčekingu," podotkl třinecký útočník Tomáš Marcinko, který po přihrávce Hrni otevřel skóre.

Hrňa nahazoval puk před branku, Marcinko přetlačil Hynka Zohornu a dostal puk za Čiliaka. "Jestli mě Erik po očku viděl, jedině dobře. Pokud se mu to otevře, střílí. Když ne, přihrává. Dnes to od něj byla skvělá práce," pochválil Marcinko parťáka z úspěšné druhé formace Ocelářů.

Dosud spoléhal Třinec v play off zejména na čtvrtou řadu s mladíky, v prvním finále však zapsali po dvou bodech právě Marcinko a Hrňa, třetí člen jejich útoku Dravecký jednou asistoval. "Týmová práce, i když to zní jako klišé. Musíme to rozložit, play off je sakra dlouhé," řekl Marcinko.

Brno prohrálo úvodní zápas série play off po dvou letech, pět gólů dostalo v této fázi sezony poprvé od roku 2015. "Tolik nás nezajímalo, jak rozjetá Kometa je. Respektovali jsme ji, nic víc. Soustředili jsme se na sebe, tlačili se do branky a hráli jednoduše," poznamenal slovenský útočník.

Některé zákroky byly za hranou, říká útočník

Ve druhé a třetí třetině Kometu zlomily dvě branky Petružálka. "My jsme ve druhé části promarnili tři přesilovky, zato domácí jednu svou využili v poslední sekundě po šťastném odrazu. To byl zlom," přiznal brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný. Ve třetí periodě chtělo Brno přitvrdit.

Vondráček dostal osobní trest za úder do hlavy Polanského, v poslední minutě ještě museli na trestnou další dva hráči Komety. "Patří to k play off. Někdy byly jejich zákroky vyostřené až zbytečně. Chtěli nějaký signál na zítra, asi nás do té doby tolik nedohrávali," přemítal o konci Marcinko.

Jihomoravané se chtěli nastartovat vzhledem k druhému zápasu, trochu domácího soupeře rozhodit. "To je hokej. Já jsem v takových situacích klidný, jsme na ně připraveni," prohodil třinecký trenér Václav Varaďa. Podobně se jeho svěřenci nabudili po šestém čtvrtfinále s Pardubicemi.

Je to facka, ale jen první zápas, mírní zklamání Čiliak

Oceláři se od začátku tlačili před Čiliaka a drželi se plánů vyhlášených před startem série - znepříjemnit brněnskému mágovi utkání. "Nehráli jsme dobře, dostali jsme na začátek facku. Ale je to jen první zápas," uvedl Marek Čiliak. "Musíme se srážet," prohlásil zase Jakub Krejčík.

Dosud měl slovenský brankář v play off jasně nejlepší čísla, teď hodlá první výraznou porážku hodit za hlavu. "Budu regenerovat jako obvykle, nic si z toho nedělám. Nikdo nevěší hlavu. Celkově to nebylo ono, ale měli jsme ve hře i pozitivní momenty," řekl optimisticky Čiliak.

Třinec odehrál ve čtvrtfinále a v semifinále o čtyři utkání více než Brno, ale s nedostatkem sil se Marcinko nezaobírá. "Máme čas do zítra. I Kometu stál první zápas dost sil. My si půjdeme za svým cílem, méně regenerace nám nesmí stát v cestě," uzavřel účastník korejských Her.

Druhé finále odehrají Třinec a Kometa v neděli od 16 hodin.