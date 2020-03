Nevím jak ostatní, ale já jsem sledoval výsledky ostatních, přiznal pardubický Kantor

Pardubičtí hokejisté si mohli v předposledním kole zajistit záchranu v extralize. Stačilo jim, aby po prohře Litvínova porazili na svém ledě pražskou Spartu, ale klíčový gól dal v prodloužení soupeř. Brankář Pavel Kantor litoval, že rozhodující trefě hostů nezabránil.

O setrvání v nejvyšší soutěži tak bude Dynamo bojovat v posledním kole na ledě Komety Brno. K jistotě záchrany mu stačí získat bod. "Porážka nás hodně mrzí, protože jsme byli připravení to dneska zvládnout a mít klid. Bohužel musíme bojovat až do posledního zápasu," řekl Kantor.

Kdyby v nastavení Dynamo získalo druhý bod, mělo po starostech. "Remíza byla zasloužená, oba týmy měly přibližně stejný počet šancí. Na konci jsme byli dvakrát před poloprázdnou brankou, ale bohužel jsme nedali," řekl k utkání, které skončilo v základní hrací době 1:1.

Ve druhé minutě prodloužení Kantor nejprve zneškodnil Pechovu střelu, ale na Dvořákovu dorážku už nedosáhl. "Pechovu střelu jsem chytil se štěstím, vytáhl jsem ji krajem lapačky. Mrzí mě, že jsem to neudržel. Pak tam byl hráč před prázdnou brankou, který to takovou šmudlou po zemi dorazil," litoval Kantor.

Podle pardubického gólmana možná na spoluhráče dolehla tíha okamžiku a s tím spojená nervozita. "Už asi 20 kol hrajeme o to, že každý další zápas může být rozhodující, což se na psychice podepíše. Někdo je zkušenější, ale někdo to hraje poprvé, takže to může hrát určitou roli," přemítal Kantor. Přiznal, že si během utkání zjišťoval výsledky z ostatních stadionů. "Nevím, jak ostatní kluci, ale já jsem to věděl," řekl.

O tom, kterým tým sestoupí z extraligy, se rozhodne v pátek. Pardubice mají stále situaci ve svých rukou. V Brně potřebují k jistotě záchrany uhrát bod. Pokud ho nezískají, musejí doufat, že Kladno v přímém souboji nevyhraje v Litvínově v prodloužení. Při jakémkoli jiném výsledku se Dynamo zachrání.

Poslední kolo základní části by se vzhledem k preventivním opatřením v souvislosti s šířením koronaviru mohlo hrát bez diváků, případně by Bezpečnostní rada státu mohla počet fanoušků v hledišti omezit. "To jsem zažil naposledy někdy v dorostu. Bylo by to specifické, ale nás tyhle okolnosti teď nezajímají. Potřebujeme bod a musíme udělat všechno pro to, abychom ho získali," dodal Kantor.