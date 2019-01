Nečekaná brankářská škatulata. Kašík je ve Zlíně, Sedláček jde do Sparty

před 30 minutami

Hokejový brankář Libor Kašík po necelých dvou měsících končí v extraligovém Brně a vrací se do rodného Zlína, v jehož dresu působil až do konce minulé sezony. Kádr Beranů zároveň opouští současná jednička Jakub Sedláček, který míří na hostování do konce sezony do pražské Sparty.

"Vše se událo velmi narychlo, začali jsme to řešit v pondělí odpoledne. Oba jsou výborní gólmani se zlínskými kořeny, takže rozhodování bylo velmi těžké," uvedl sportovní manažer Zlína Martin Hosták na klubovém webu.

Ke změně na postu brankářské jedničky se Berani rozhodli zejména proto, že Kašík zpět do klubu přestoupil a bude pod smlouvou do 30. dubna 2021. "Klub tak získává jistotu v brance na tuhle sezonu a další dvě. Libor bude náš kmenový brankář se všemi plány," vysvětlil Hosták.

Kašík opustil Zlín po minulé sezoně, kdy se rozhodl poprvé vyzkoušet zahraniční angažmá. V Chabarovsku v KHL se ale příliš neprosadil a v listopadu se vrátil do extraligy. Místo do Zlína, jenž na jeho místo angažoval dalšího odchovance Sedláčka, ale zamířil do Komety. Ani v Brně si ale nevybojoval pozici jedničky, navíc to vypadalo, že si ve Zlíně nadělal dost nepřátel.

"Karel Vejmelka si výkony jednoznačně řekl o to, že chytá každý zápas, dle mého názoru udělal obrovský progres oproti minulé sezoně. Fantasticky zachytal na mistrovství světa dvacetiletých náš odchovanec Lukáš Dostál a velmi rád bych ho viděl v bráně Komety v extraligovém utkání," uvedl majitel a hlavní kouč Brna Libor Zábranský na klubovém webu.

Úřadující mistr tak chce spoléhat na dvojici Vejmelka - Dostál. "Z toho bohužel pro Libora vyplynulo, že by některá utkání sledoval z tribuny, a to samozřejmě není komfortní situace ani pro něj, ani pro klub. Myslím si, že je fér vůči hráči nastalou situaci jasně popsat a hledat řešení," uvedl Zábranský. Navíc není vyloučené, že se ze Slovanu Bratislava do klubu vrátí loňská jednička Marek Čiliak.

Sparta v této sezoně spoléhá na Matěje Machovského, který patřil doposud stejně jako Sedláček k nejvytíženějším gólmanům soutěže. Oba zároveň patří podle statistik k nejlepším mužům na svém postu v extralize.

"Naskytla se nám možnost získat Jakuba Sedláčka, tak jsme se rozhodli ji využít, abychom posílili brankoviště o zkušeného gólmana před náročným závěrem sezony," uvedl sportovní manažer Sparty Michal Broš.

O zájmu Pražanů o Sedláčkovy služby se v minulosti již několikrát spekulovalo. První start za Spartu si může teoreticky připsat již v pátek v O2 areně proti Zlínu, za který již nastoupí Kašík.

Svoboda se v NHL dočkal jen jednoho zápasu na lavičce

Hokejový brankář Miroslav Svoboda se po půl roce vrací ze zámoří do Evropy. Třiadvacetiletý gólman podepsal po skončení minulé sezony dvouletou smlouvu s Nashvillem, v kempu se ale neprobojoval do kádru Predators a doposud působil až na druhé farmě v nižší ECHL.

"Rozhodl se vrátit. Jeho situaci momentálně řešíme, existují nějaké možnosti, kde by mohl dále působit. Během víkendu by se měl vrátit domů, pak se sejdeme a probereme možnosti," řekl ČTK hráčův zástupce Michal Sivek ze společnosti Euro Hockey Servises.

Svoboda patřil mezi největší překvapení minulé extraligové sezony. Hned v celém prvním roce v nejvyšší soutěži se vypracoval do pozice jedničky v Plzni a připsal si i premiérový start v reprezentaci. V dubnu poté trochu nečekaně podepsal smlouvu s předloňským finalistou NHL.

V zámoří ale chytal jen za tým Atlanta Gladiators, v jehož dresu nastoupil ke 14 zápasům s úspěšností zákroků 91 procent a průměrem 3,14 inkasované branky na utkání. Přestože o patro výš v Milwaukee v AHL šanci nedostal, dočkal se pozvánky do prvního týmu Nashvillu. Při zranění jedničky Pekky Rinneho byl narychlo povolán z ECHL a jeden zápas strávil na lavičce. Následně ale putoval opět na farmu, nejprve do Milwaukee v AHL a poté opět do Atlanty.

Svobodu draftoval před třemi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale do tohoto ročníku nechytal. Vsetínský rodák byl od sezony 2012/13 hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Předloni pomohl Jihlavě k postupu do extraligy a potom zamířil do Plzně. Vychytal v 47 zápasech základní části 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů.

V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do deseti zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na utkání, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát vychytal nulu.