"Lepší vypadat trapně a žít." Hokej po tragédii vzývá nepopulární chrániče

Po tragédii, při níž po zásahu bruslí do krku přišel o život útočník Adam Johnson, přemýšlí lední hokej o lepší ochraně hráčů. Chránič krku, který teprve 29letého Američana mohl zachránit a který mezi hokejisty není populární, by v budoucnu mohl být povinný pro všechny.

Byly to děsivé okamžiky. Potvrdí to všichni, kteří viděli opakovaný záznam nebo sledovali pohárové utkání v rámci nejvyšší britské ligy přímo na stadionu Sheffieldu.

Útočníka Nottinghamu Johnsona při průjezdu hřištěm trefila do krku brusle soupeře, který kvůli kontaktu s jiným hráčem ztratil balanc.

Zasažený hokejista silně krvácel a boj o život navzdory převozu do nemocnice nakonec prohrál.

Lednímu hokeji to připomnělo tragédii z roku 1983, kdy za podobných okolností zemřel v Kanadě 15letý hráč.

Některé hokejisty Johnsonovo úmrtí tak zděsilo, že hned sáhli po chrániči krku. Šlo třeba o část kádru Providence, farmářského týmu bostonských Bruins z NHL.

Ve Velké Británii se přidal celý Oxford. Klub ze třetí nejvyšší britské ligy, za který chytá někdejší fotbalová superhvězda Petr Čech, oznámil, že všichni jeho hráči budou chránič krku nosit povinně při zápasech i trénincích.

Britský hokejový svaz, mající pod palcem všechny tamní soutěže kromě té nejvyšší, zavedl chrániče krku jako všeobecnou povinnost od začátku příštího roku. Doteď je museli nosit jen hráči do 18 let.

Pro příští sezonu zvažuje stejný krok elitní německá liga. Systémové změny tedy přicházejí.

Celkově je ale hokej v tomto ohledu nejednotný. Povinné chrániče krku mají třeba ve Švédsku, Finsku nebo v některých zámořských juniorkách, ale jinde jde o osobní volbu.

Český svaz hokejistům v pravidlech "důrazně doporučuje", aby si krk chránili, ale rozhodnutí nechává na nich. Povinnost mají jen hráči do 20 let.

Otázkou je, jak se ke smrti Johnsona, bývalého útočníka Pittsburghu, postaví NHL, která zpravidla určuje světové trendy.

V historii slavné soutěže mohli stejně jako Johnson dopadnout kanadský brankář Clint Malarchuk a slovenský forvard Richard Zedník, ale ty se po zásahu brusle do krku podařilo zachránit.

Změna pravidel ani po jednom z těchto případů nepřišla. A dobrovolně si chránič krku prakticky nikdo nebere. Proč?

Trenér Bostonu a bývalý centr Jim Montgomery si postěžoval, že mu chránič v letech, kdy ho jako junior musel nosit, ztěžoval dýchání.

Podle útočníka Washingtonu T. J. Oshieho je zase problém v tom, že na stadionech je větší horko než kdy dřív a nosit do toho "rolák" není zrovna žádoucí.

Je tu ale ještě jeden důvod, přízemnější, pro mnohé hráče ale možná nejpodstatnější.

"Chránič krku nevypadá cool. Ať už je důvod jakýkoliv, prostě to není šik, nepůsobí to zrovna skvěle," řekl Oshie online deníku The Athletic.

Sám před lety pomohl založit hokejovou firmu, která se postupně dostala k výrobě funkčního oblečení proti proříznutí bruslí. Nabízí ochranu achillovky, zápěstí a také krku.

S tím posledním, chráničem krku spojeným s tričkem s dlouhým rukávem, přišel Oshie, když si přečetl o incidentu s rozříznutým krkem v mládežnickém hokeji.

Že by ale novinku začal nosit on sám, to ne.

Zviklala ho až Johnsonova smrt. Po ní si objednal jedno toto tričko pro sebe a čtyři další na vyzkoušení pro spoluhráče ve Washingtonu.

O ochraně krku už přemýšlejí i další hráči NHL. "Určitě je to něco, co teď zvažuju. Koho vlastně zajímá, jak to vypadá? Vypadat trapně a žít je o hodně lepší než opak," prohlásil forvard Chicaga Jason Dickinson.

Web The Athletic předpokládá, že vzhledem ke stále rychlejší a svým způsobem nebezpečnější hře budou chrániče krku nakonec povinné pro všechny. Stejně jako tomu bylo u helem a nyní plexi štítků (bez nich smí hrát už jen pár veteránů).

"Je to jen otázka času. A za deset nebo dvacet let se můžeme dočkat toho, že hráči budou běžně nosit celoobličejové kryty. Je snadné si to představit," napsal novinář Mark Lazerus.