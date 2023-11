Potichu přišel, potichu odešel. Takhle se mi to líbí, prohlásil Stastny

Americký hokejový útočník Paul Stastny ukončil v 37 letech kariéru, během níž odehrál 17 sezon v NHL

Paul Stastny se raduje z gólu do sítě Ruska ve čtvrtfinále MS 2013 | Foto: Reuters

Syn slovenské hokejové legendy Petera Šťastného a synovec dalších hokejistů Antona a Mariána Šťastných působil naposledy v Carolině, kde mu po minulé sezoně vypršela roční smlouva. O svém rozhodnutí skončit s hokejem řekl Stastny serveru The Athletic.

"Nedával jsem nic na sociální sítě, nebo tak něco. Ale začátkem září jsem se rozhodl skončit. Potichu jsem do ligy přišel a potichu ji opustil. Takhle se mi to líbí. Všichni moji blízcí to vědí," uvedl Stastny.

Rozhodnutí konzultoval se slavným otcem. "Vždycky říká: 'Emoce stranou, hezky v klidu s čistou hlavou'. Jsme v tom podobní. Pro nás oba bylo důležité rozloučit se po svém," řekl rodák z Québecu, který nastupoval v NHL také za Colorado, St. Louis, Vegas a Winnipeg.

V elitní soutěži odehrál Stastny 1145 zápasů a připsal si 822 bodů (293+529). V play off zaznamenal ve 118 utkáních 30 branek a 43 přihrávek. S americkou reprezentací vybojoval stříbro na olympijských hrách 2010 ve Vancouveru a bronz na mistrovství světa v roce 2013.