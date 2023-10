Pardubice ve šlágru kola udolaly Spartu, Litvínov drží domácí neporazitelnost

Hokejisté Litvínova vyhráli v 16, kole extraligy nad Kometou Brno 6:3, ale v čele soutěže zůstávají Pardubice, které ovládly šlágr kola proti Spartě.

Pardubice třetí Spartu zdolaly 4:3 a před Litvínovem si udržely jednobodový náskok. Pět gólů padlo již v prvních pěti minutách zápasu. Hosté potom ve třetí třetině vyrovnali, ale rychlou odpověď v podobě vítězného gólu přichystal Martin Kaut. Dvě branky Východočechů vstřelil před vyprodanou pardubickou arénou (10.194 diváků) Robert Říčka. Pražané neuspěli po sérii tří výher.

Do sestavy Pardubic se vrátil útočník Adam Musil, který po zranění odehrál svůj první zápas v tomto ročníku. Sparta naopak postrádala Mozíka a Řepíka, z rodinných důvodů chyběl Kestner.

Litvínov potvrdili proti Kometě pozici nejúspěšnějšího týmu v domácím prostředí. Na jubilejní desáté výhře v sezoně na Zimním stadionu Ivana Hlinky se dvěma góly a asistencí podílel útočník Nicolas Hlava.

Hosté do utkání dobře vstoupili a k vedení jim pomohl i faul Kudrny a využitá přesilovka. Tomka v litvínovské brance překonal Zaťovič. Vyrovnat mohl David Kaše, v dobré pozici ale při zakončení promáchl.

České Budějovice porazily Plzeň 4:1. Jihočeši zabrali po dvou zápasech bez zisku a připsali si druhou výhru z posledních devíti vystoupení. Všechny body získal Motor takřka po měsíci. A to i přesto, že Indiány poslal ve 26. minutě do vedení Jakub Šiler. Ještě do druhé přestávky otočili vývoj Jan Ordoš a Mikuláš Hovorka.

Třinec vyhrál v Liberci 3:1 a bodoval poosmé za sebou. Pošesté při této sérii slavil vítězství. Rozhodující branku vstřelil v 53. minutě Daniel Voženílek a 112 sekund před koncem zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Richard Pánik, který si v utkání připsal i asistenci. Bílí Tygři nenavázali na poslední dvě výhry a prohráli čtvrtý ze šesti zápasů.

16. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 12. D. Kaše (Hlava, Baránek), 14. Jaks (D. Kaše), 33. Maštalířský (Kirk), 40. Abdul (Gut), 52. Hlava (O. Kaše), 60. Hlava (O. Kaše) - 5. Zaťovič (Holík, Gazda), 42. K. Pospíšil (Moses, Cingel), 46. Moses. Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 4282.

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, Gut, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Válek. Trenér: Mlejnek.

Brno: Š. Lukeš - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - J. Kos, Marcinko, Kohout - Moses, Cingel, K. Pospíšil - Flek, Holík, Zaťovič - Kratochvíl, Vincour, Okál. Trenér: Modrý.

Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Ordoš (Kondelík, Pýcha), 38. Hovorka (M. Beránek, M. Doudera), 44. M. Hanzl (D. Simon, Štencel), 60. Kubík - 26. Šiler (M. Indrák). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváků: 5705.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Hovorka, M. Doudera, Pýcha, Gulaši, Štich - Ordoš, Kondelík, Kubík - Gulaš, Harris, F. Přikryl - D. Simon, M. Hanzl, M. Beránek - Vopelka, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Kvasnička, Laakso, A. Jiříček, Piskáček, Malák, Dujsík - K. Hrabík, Lev, Schleiss - Holešinský, M. Indrák, Söderlund - Rekonen, Jansa, Pour - Šiler, P. Straka, Matýs. Trenér: Kořínek.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Bulíř (Birner) - 34. L. Hudáček (Daňo, Marinčin), 53. D. Voženílek (M. Růžička, Pánik), 59. Pánik. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Kajínek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4126.

Liberec: D. Král - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Bulíř, A. Najman, Birner - Hawryluk, J. Vlach, J. Pérez - Kelly Klíma, J. Šír, T. Galvas. Trenér: Pešán.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Marian Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:3 (3:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Říčka (Košťálek, Cienciala), 4. Říčka (R. Kousal, Košťálek), 5. Cienciala, 45. M. Kaut (Cienciala, J. Kolář) - 3. Buchtele (J. Lajunen, Krejčík), 4. Chlapík (M. Forman, Sobotka), 43. Sobotka (Chlapík). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Bohuněk, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Cienciala - Vondráček, O. Rohlík, Mandát - Paulovič. Trenér: Varaďa.

Sparta: Jakub Kovář (5. Kořenář) - Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček, Mikliš, Kempný - M. Forman, Sobotka, Chlapík - P. Kousal, R. Horák, D. Vitouch - Sihvonen, J. Lajunen, Konečný - Hauser, O. Najman, Buchtele. Trenér: Gross.

Tabulka: