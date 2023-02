Po bronzu hraje Motor o život. Špatné řešení krize, spoleh jen na veterány, míní Rob

České Budějovice hrají hokejovou extraligu třetím rokem. Předloni skončily jako nováček jasně poslední, zato vloni uhrály senzační bronz. Jenže místo stabilizace přišel v aktuální sezoně zase propad. Motoru hrozí baráž, jež by podle klubové legendy Luboše Roba staršího rozhodně neznamenala jen formalitu.

O víkendu Budějovice zabraly. V pátek večer uhrály doma bod proti Spartě, v neděli uloupily výhru 4:1 na ledě druhých Vítkovic. Přesto mají na třináctém místě extraligy před posledním Kladnem k dobru jediný bod.

"Klíčový bude duel v předposledním kole, kdy hraje Motor doma proti Kladnu. Pak už bude podle mě rozhodnuto. Litvínovu víc věřím, že si to pohlídá," říká Luboš Rob starší a zmiňuje dvanáctou Vervu, kterou dělí od Budějovic rovněž pouze bod.

"V tuto chvíli je pro klub zásadní nebýt v baráži," tvrdí bývalý útočník, jenž odehrál za Motor sedmnáct sezon. "Play off by bylo velkou výhrou, pořád by byla šance hrát o úspěch. Ale teď je to tak, že se hraje o bytí a nebytí," dodává.

Poté co před rokem Budějovice obsadily v základní části čtvrté místo a po semifinálovém vzdoru proti Spartě získaly bronz, jde o zklamání.

"To určitě, nikdo nečekal, že do konce dlouhodobé části půjde o udržení. Tým prošel proměnou, která mu neprospěla, ty tahy se nepovedly. Motoru chybí silnější střední generace standardních hráčů," míní šampion extraligy se Spartou z roku 2007.

Ultimátum pro Modrého byla chyba

Jen pohled na statistiky dává Robovi za pravdu. Produktivitu týmu vede devětatřicetiletý Lukáš Pech, nejlepším střelcem je o dva roky mladší Milan Gulaš. Rozjíždí se čtyřicetiletý Michal Vondrka.

"Klobouk dolů před nimi. Ale pokud by se tihle hráči zranili, rázem by to s Motorem vypadalo hodně špatně," podotýká Rob.

Začátek sezony přitom vypadal skvěle. Motor v prvních třech kolech neztratil ani bod a soutěž vedl. Hned poté však ve dvanácti po sobě jdoucích zápasech nedokázal vyhrát v 60 minutách.

Po devíti porážkách za sebou dostal trenér Jaroslav Modrý veřejně prezentované ultimátum a v domácím zápase s Plzní hrál o místo. Budějovice vyhrály na nájezdy, o dva měsíce později kouč stejně skončil.

"Klub musí krize řešit, ale některé věci by měly zůstat interní. Vedení si mělo sednout s realizačním týmem a vyřešit si to mezi sebou. Nebylo šťastné zveřejnit takovou podmínku. Rozumím, že mělo jít o nějaký impulz, ale dlouhodobě to nefunguje," přemýšlí Rob.

Modrý odkoučoval 29 zápasů a získal s týmem 33 bodů. V průměru 1,14 bodu na utkání. Po Vánocích převzal jeho práci dosavadní asistent David Čermák. Za 19 duelů nasbíral 22 bodů. To odpovídá průměru 1,16 - čili žádné velké zlepšení.

Baráž bude zase ošidná

Ať už do baráže spadne Kladno, Budějovice, nebo Litvínov (jedenáctá Mladá Boleslav může být s pětibodovým polštářem přece jen klidnější), často zaznívá, že kdokoliv bude proti vítězi první ligy jasným favoritem.

Rob, budějovický rodák a srdcař, avšak nyní zaměstnanec prvoligového Vsetína, takový názor nezastává.

"Extraligový tým bude favorit, ale ne tak velký. Vloni sice Kladno zdolalo Jihlavu 4:1, ovšem v prvních dvou zápasech mohlo klidně prohrát. Je to ošidné, jedním zápasem se může favorit sesypat. Baráž není dlouhodobá, v té jedné sérii se rozdíly v některých situacích mažou," vysvětluje.

Roli znovu sehrají odlišné vstupní pozice obou účastníků baráže. Zatímco poslední tým extraligy na ni bude čekat dlouhých šest týdnů, vítěz první ligy půjde do akce pár dní po konci náročného play off.

"V tom má extraligový tým nespornou výhodu. Mužstvu z první ligy většinou chybí několik zraněných hráčů včetně opor. A letos v play off první ligy rozhodně nečekám jednoznačné série. Je to vyrovnané, skoro všechny týmy si prochází sinusoidami," zmiňuje Rob.

Ve Vsetíně trénuje juniorské družstvo, k tomu pomáhá u prvního týmu se skautingem. Jeho syn Luboš je nejproduktivnějším hráčem Valachů.

Také v první lize zbývají do konce základní části čtyři kola. Vsetín se drží na třetím místě, na postup by ráda zaútočila i druhá Poruba. První Třebíč atakuje stobodovou hranici a podceňovat nelze ani zvedající se Zlín.