Mrázek vychytal v NHL po měsíci výhru, McDavid překonal hranici 100 bodů

Organizace spojených národů vydá 250 milionů dolarů (asi 5,5 miliardy korun) z nouzového fondu na takzvané zapomenuté krize ve světě. Pomoc půjde například komunitám v Africe, které čelí hladu. Dnes to podle agentury Reuters na summitu Africké unie v Etiopii oznámil generální tajemník OSN António Guterres.

"Oznamuji doposud největší vymezení financí z centrálního nouzového fondu OSN," prohlásil Guterres před novináři. "Musíme kriticky posoudit, proč je třetina hladových lidí na světě na našem kontinentu," poznamenal k rozhodnutí etiopský premiér Abiy Ahmed. Hlad v Africe způsobují kromě sucha a záplav, zhoršených podle vědců klimatickou změnou, také ozbrojené konflikty, které zuří od Sahelu až po Africký roh.

Generální tajemník OSN také dnes volal po rozsáhlých reformách struktury mezinárodního finančního systému, který chudým zemím dává "vyděračské" úrokové sazby a "běžně zamítá jejich žádosti o odpuštění dluhu nebo o zvýhodněné financování".

Pandemie covidu-19 uvrhla mnoho chudých zemí do dluhové krize, konkrétně země v oblasti subsaharské Afriky mají nyní poměr dluhu k HDP nejvyšší za posledních 20 let, uvedl loni Mezinárodní měnový fond. Vlády na kontinentu, včetně té etiopské, která hostí dnešní summit Africké unie, opakovaně v rámci programů Mezinárodního měnového fondu žádaly o restrukturalizaci dluhů, která by jim pomohla krizi ustát. Tento proces byl však odložen, uvádí Reuters.