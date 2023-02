Třinci nepomohl ani Vrána. Frustrující, vrchol sezony má jiné favority, uznal

Kapitán třineckých hokejových mistrů Petr Vrána si poprvé od zisku titulu v dubnu 2022 zahrál extraligu. Letošní premiéra sedmatřicetiletého útočníka, který se v září podrobil operaci zápěstí, skončila porážkou 3:4 v prodloužení na ledě Litvínova.

"Bylo docela frustrující tak dlouho čekat na návrat," řekl novinářům rodák ze Šternberku. "Některé věci člověk prostě nemůže uspěchat. Před zápasem jsem cítil nervozitu, přece jen jsem dlouho nehrál a nevěděl jsem, co mě na novém litvínovském hřišti čeká."

Vrána, který Třinec dovedl ke třem zlatým medailím, se zranil hned v úvodu sezony v zápase Ligy mistrů. Musel na chirurgický zákrok vazu v zápěstí. "Jde o horní ruku, jsem levák, nic příjemného, ale ani extra bolestivého. Jenže dlouho jsem nemohl nic dělat, cvičit ani chodit na led. Musel jsem jen čekat, až se to zahojí," posteskl si.

Černé myšlenky, že by ukončil kariéru, ho nepřepadaly. "Nevím, co by se muselo stát, aby už to nemělo cenu. Nenapadlo mě, že bych se na hokej vykašlal, pořád mi dělá radost," svěřil se bývalý hráč New Jersey Devils se 16 starty v NHL. "Ale psychicky to snadné období nebylo. Mám za sebou hodně operací a ty roky, které mi naskakují, tomu nepomůžou."

V Litvínově se do statistik zapsal jen dvěma trestnými minutami za porušení postupu při vhazování, ale trenér Zdeněk Moták svého kapitána chválil. "Pro nás je to velice cenný a ceněný hráč. Jsme rádi, že jsme ho mohli zabudovat do sestavy, jeho výkon se mi líbil, hrál výborně," řekl hlavní kouč Ocelářů, který Vránu postavil do středu třetí formace s křídly Vladimírem Draveckým a Aronem Chmielewským.

Navrátilec se o operované zápěstí obával. "Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Tréninky jsou jedna věc, zápas, kdy vás nikdo nešetří, je jiný. Některé věci budu muset změnit, ale ruka vydržela i nárazy na mantinel a nebylo to nějak bolestivé," uvedl Vrána.

Úřadující šampioni prohráli počtvrté za sebou a podesáté z posledních dvanácti zápasů. Kvůli černé sérii vyklidili pozici v elitní čtyřce extraligové tabulky. "Dobře rozehrané utkání jsme si zkazili zbytečnými vyloučeními a výpadky z našeho herního konceptu," litoval Vrána.

"Teď máme období, kdy nehrajeme úplně to, co chceme. Ještě zbývá pár zápasů v základní části, musíme se připravit na klíčovou fázi sezony. Bylo pro mě frustrující vidět kluky, když jim to nešlo. Máme spoustu nových hráčů a hrajeme jinak než loni. Tehdy jsme sice nedominovali, ale byli jsme schopní vyhrávat těsné zápasy," uvedl.

Na rozdíl od minulých ročníků Oceláři nejsou hlavním adeptem na titul. "Vidíme všichni, že Pardubice do týmu zainvestovaly, Sparta a Vítkovice taky. Jsou schopni hráče přivést a zaplatit, funguje jim to. Pro diváky bude mít vrchol sezony jiný náboj a jiné favority," přiznal nejlepší střelec play off 2017.

Chce přispět k vzestupu Třince. "Musím se co nejrychleji dostat do herního tempa a pohody, zvyknout si a klukům pomoct aspoň v něčem. Samozřejmě jsem nečekal, že přijdu a začne se hned vyhrávat," dodal Vrána.