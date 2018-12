Pardubicím chybí zarputilost a bojovnost. Lubina na hráče přitvrdí, soudí Paleček

před 1 hodinou

Po osmi prohrách v řadě nabírají Pardubice v extraligové tabulce nehezkou ztrátu. Ladislav Lubina se stal po Holaňovi a Kopřivovi již třetím koučem Dynama v této sezoně a podle Josefa Palečka by měl do kabiny přinést tvrdší disciplínu a kázeň. Bývalý trenér Pardubic a strůjce karlovarského titulu postrádá ve hře Dynama nejen herní kvalitu, ale také nasazení a spolupráci hráčů.

Sledujete zápasy pardubického týmu v letošní sezoně?

Sleduju, chodím tam. Možná s jednou výjimkou jsem byl na stadionu na každém domácím zápase v sezoně. O domácích zápasech mám přehled, utkání venku tak často nevidím.

Kde vidíte hlavní problém mužstva, které v minulé sezoně překvapilo šestým místem, ale teď se propadá skoro až na dno tabulky?

Je těžké to hodnotit. Abych se mohl dobře vyjádřit, musel bych v kabině být, poznat tu situaci. Nicméně z mého pohledu mi připadá, že úspěch z minulé sezony byl nečekaný a asi i trochu náhodný. Mám dojem, že mužstvo není tak urputné jako v závěru minulé sezony. Chybí mi zarputilost a bojovnost. Jestli si hráči mysleli, že když se jim dařilo vloni, bude se jim dařit i letos, asi se mýlili. Zkrátka tam nevidím velké nasazení nebo spolupráci týmu v obranné i útočné fázi.

Vedení se snaží přestavět mužstvo za pochodu, před posledními pěti zápasy pokaždé přivedlo nového hráče. Ale času na sehrávání a budování nových vazeb zoufale ubývá, ne?

Také je tam od pondělí už třetí trenér, což na mužstvo určitým způsobem působí. Management se snaží týmu těmi příchody hráčů pomoct, ale teď je to mužstvo tak různorodé, že pro trenéra je dost složité přimět hráče k tomu, aby našli společnou řeč. Je tam spousta cizinců, někdy mi připadá, že v zápasech jsou velké nepřesnosti a zmatky, jako by hráči nebyli spolu dobře domluvení.

Přestože chtělo vedení dávat více šancí odchovancům, nyní jich je v týmu naprosté minimum. Myslíte, že Pardubice momentálně nemají vlastní zdroje na to, aby s nimi hráli extraligu?

Záleží, jak je na tom klub finančně, co si může a nemůže dovolit. Pokud chcete kvalitní české hráče, stojí vás to peníze. Ale ano, mám dojem, že by tam mělo být více našich mladých hráčů, kteří jsou teď různě po hostováních. Přitom by to mohli být takoví ti zarputilí hráči, kteří přinesou vítr. Je to o hlavě a starší hráči si tu nepohodu možná více připouštějí. Leží jim to v hlavě, zato u mladších je to jiné, svou povahou by udělali více nasazení.

Na pohodě rozhodně nepřidaly ani prosakující informace o špatné životosprávě některých hráčů, kteří tím rozzlobili také fanoušky.

Pokud něco takového je, jsou od toho v klubu kompetentní lidé a trenéři, kteří by si s tím měli poradit. Měli by být trošičku tvrdší a najít si někoho, aby všichni viděli, že ani sebelepší hráči nemají nic jistého. Ale opakuji, že v klubu nejsem a tohle se mi zvenku těžko hodnotí.

Do jaké míry spoléhá trenér v takových situacích na starší hráče, že si v kabině udělají pořádek? V Pardubicích by se měli takových rolí zhostit Tomáš Rolinek s Petrem Sýkorou.

Pokud máte v kabině hráče, který dokáže tým usměrnit a dokáže k němu promluvit, je to pro trenéra strašná výhoda, velké plus. V každém úspěšném mužstvu se takový hráč najde. Vůdce, pravá ruka trenéra. S ním má kouč o dost lehčí práci, je to důležité.

Po odvolání Miloše Holaně přinesl nový trenér Břetislav Kopřiva jen krátkodobý impulz, ale výrazně mužstvo neprobudil. Co očekáváte od nástupu nové trojice vedené Ladislavem Lubinou?

Myslím, že s Láďou Lubinou se hodně změní klima. Znám Láďu i Břéťu Kopřivu velice dobře a jsou to velmi rozdílné typy, co se týče koučování a vedení mužstva. Trochu znám i jejich názory. Myslím si, že teď bude tvrdší disciplína a Láďa si s tím bude chtít co nejrychleji poradit.

Vloni rozjely Pardubice sezonu také špatně, i když ne v rozsahu jako letos, a nakonec došly do čtvrtfinále play off. Věříte, že je ještě čas dokázat něco podobného v tomto ročníku?

Je pravda, že letos je to horší a bodová propast narůstá. Pořád se však dá o co hrát, pořád není nic ztraceného. Základem je vyhrát dva zápasy za sebou, dostat méně gólů. Jejich myšlení by se zvedlo. Ti hráči nejsou tak hrozní, aby to vypadalo, jak to vypadá. Je to o psychice, která se dá zvednout tím, že se to nastartuje.

Nejbližší zápasy má Dynamo proti Karlovým Varům, které si v této sezoně nevedou vůbec špatně, a derby proti Hradci, které v říjnu Pardubice zvládly. Přijde podle vás zlepšení i tentokrát?

Nejsou to jednoduché zápasy. Vary jsou našláplé, i když to tak zpočátku nevypadalo. Měly dobrou šňůru a dovedou hrát dobrý hokej. S Hradcem je to derby, mohla by to být trochu výhoda. Pokud pomůžou i diváci, čemuž věřím, a povede se udělat výsledek, mohlo by to Pardubice nastartovat.